Зоряна Довганик: «Школи Львова готують до дистанційного навчання»

Керівниця міського управління освіти Зоряна Довганик розповіла про готовність Львова до початку нового навчального року та тренінг вчителів на випадок потреби дистанційного навчання:

«Ми готуємось до початку нового навчального року. Станом на зараз ми знаходимось в помаранчевій зоні, що дозволяє нам відкривати навчальні заклади з дотриманням певних протиепідеміологічних правил і норм. На сьогодні заклади освіти отримали кошти на придбання засобів індивідуального захисту: маски для педагогів, дезінфектори, антисептики, рідке мило, одноразові рушники. Школи завершують проведення ремонтних робіт для того, щоб ти повернулися у звичайні умови і приступити до навчання.

Окрім того, ми розуміємо, що ситуація може бути різною, тому начальні заклади повинні бути готовими до дистанційного чи змішаного навчання. Будемо рекомендувати закладам освіти впровадити один день дистанційного навчання для того, щоб вчителі і учні були готовими до переходу на навчання з використанням дистанційних технологій. Зараз навчально-методичний центр проводить курси для вчителів. Вже понад 300 осіб пройшли таке навчання. Триватимуть вони доти, доки будуть охочі до них долучитись. Також школи працюють над тим, щоб мати якісний інтернет-зв’язок для проведення дистанційних уроків із приміщень навчального закладу.

Є рекомендації МОЗ та МОН, де є чітко вказано, яких правил і норм ми повинні дотримуватись. Мова про термометрію працівників закладів освіти, щоденне опитування учнів, щоб постійно спостерігати за їх станом здоров’я. Батькам, діти яких є в групах ризику, будуть рекомендувати перейти на альтернативну форму навчання — дистанційне навчання чи домашню форму навчання.

Дуже багато роботи і відповідальності тепер є в керівників закладів освіти. Це пов’язано з тим, як правильно сформувати розклад уроків, як розмежувати різні класи, щоб вони між собою не пересікалися. В цьому полягає найбільша складність. Ми намагаємось допомогти керівникам закладів освіти правильно організувати освітній процес».

Як повідомляв Львівський портал, у Львові напрацьовують модель освітнього процесу у школах міста з 1 вересня у випадку дистанційного навчання.

Нагадаємо, через коронавірусну інфекцію школярі з 12 березня перебували на карантині. Навчання проводилося дистанційно у режимі онлайн. Загалом цей навчальний рік учнів завершили дистанційно та без традиційних останніх дзвоників.

Львівський портал розповідав, як школярі та вчителі провели тримісячне навчання в режимі онлайн, що про таку освіту кажуть батьки та як починатимуть навчальний рік у вересні школи Львова. Детальніше читайте у нашому матеріалі: «Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?».

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