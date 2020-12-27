Прагнемо, щоб Україна здобула трансплантаційну незалежність, – очільник МОЗ

З 1 січня в Україні запрацює Єдина державна інформаційна система трансплантації органів та тканин. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає пресслужба МОЗ.

Так, цього тижня уряд затвердив постанову «Про затвердження Положення про Єдину державну інформаційну систему трансплантації органів та тканин» (ЄДІСТ), що забезпечить повноцінне функціонування системи трансплантацій в Україні.

«Ми прагнемо, щоб Україна здобула трансплантаційну незалежність. За нашими прогнозами, це стане можливим за три роки. Впровадження ЄДІСТ – дуже важливий крок на цьому шляху. Це дасть можливість забезпечувати реалізацію прав українців на одержання та своєчасний доступ до трансплантації органів, інформаційну взаємодію між усіма учасниками системи трансплантації, врегульовує порядок подання та включення інформації до ЄДІСТ, а також її виключення з реєстрів. І, що дуже важливо, система буде забезпечувати співставлення пари донор-реципієнт», – наголосив Максим Степанов.

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Зазначимо, за ініціативою МОЗ уряд розширив перелік закладів охорони здоров’я, що долучаються до Пілотного проєкту трансплантації, до 38.

Міністр повідомив, що протягом 2020 року в Україні здійснено 8 пересадок серця, 19 пересадок печінки, 91 пересадка нирки. Загалом цьогоріч було проведено 118 трансплантацій порівняно з 78, які було зроблено у 2019 році.

За словами Максима Степанова, у 2021 році Україна збільшить кількість трансплантацій мінімум удвічі – буде зроблено не менше ніж 250 пересадок життєво важливих органів. Щорічна потреба у проведенні трансплантацій в Україні становить 5 тисяч операцій.

Як повідомляв Львівський портал, наприкінці лютого лікарня швидкої допомоги у Львові отримала ліцензію на проведення операцій із пересадки органів. Першою такою операцією була трансплантація нирки 36-річному мешканцю Кривого Рогу.

Вже у травні на базі львівської лікарні швидкої допомоги відкрили сучасний центр трансплантології. Тут роблять родинну і посмертну трансплантацію органів, в тому числі й дітям.