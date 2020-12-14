На площі перед Оперним театром встановили головну ялинку Львова

У понеділок, 14 грудня, до Львова привезли головну ялинку міста. Традиційно новорічну красуню встановили на площі перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім. С. Крушельницької. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Новорічну красуню цьогоріч привезли із Дрогобицького району. Заввишки вона 18 метрів. Засяє святковими вогниками головна ялинка Львова у переддень святого Миколая – 18 грудня.

Також поблизу Оперного театру вже запрацював різдвяний ярмарок. Втім цьогоріч його формат трішки змінили: у місті буде декілька невеликих локацій, де проводитимуть «святкову вуличну торгівлю». Всі деталі – за цим посиланням.

Нагадаємо, донедавна у Львові не знали, як святкувати Новий рік та Різдво в час пандемії коронавірусу. Андрій Садовий висловлювався проти введення повного локдауну на зимові свята, бо у місті на Різдво «панує особлива атмосфера».

На початку грудня у Львові вирішили відмовитися від гучних святкувань на Новий рік та Різдво. Втім головну ялинку міста таки встановлять, також буде традиційне встанорвлення шопки і Дідуха.

Нещодавно стало відомо, що, незважаючи на відмову від гучних святкувань, традиційний Різдвяний ярмарок у Львові таки буде. Але його

Нещодавно Андрій Садовий запевнив, що попри запланований локдаун Львів все одно буде святкувати Новий рік та Різдво.

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Фото: Львівський портал