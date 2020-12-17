У міськраді Львова пояснили, чому не проводитимуть сесії онлайн

Продовження сесії Львівської міськради, яка б мала відбутися 18 грудня, не можуть провести в режимі онлайн, оскільки це порушення норми закону. Про це повідомив керівник управління «Секретаріат ради» ЛМР Юрій Лукашевський, передає пресслужба міськради.

Зазначимо, продовження сесії міськради Львова мало б відбутися у п’ятницю, 18 грудня. Проте через те, що міський голова Львова Андрій Садовий досі хворіє на коронавірус, засідання було перенесене на 23 грудня.

Разом з тим Юрій Лукашевський пояснив, що проведення сесії ЛМР в онлайн-режим – «це пряме порушення норми закону».

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«Якщо глянути перелік питань порядку денного — а там є обрання Секретаря Ради, що передбачає таємне голосування, то в законодавстві в нас чітко регламентовано, що сесії в режимі відеоконференцій не можуть розглядати питання обрання таємним голосуванням – це пряме порушення норми закону.

Треба розуміти, що порядок денний вже сформований, сесія відкрита, одне питання було розглянуте – це присяга, і в нас залишилось до розгляду три питання: обрання Секретаря Ради, постійні комісії і створення тимчасової комісії з напрацювання регламенту міської ради. Два з цих питань пропонувати має міський голова, тому його присутність в цьому випадку є обов’язковою», – зазначив Юрій Лукашевський.

Зауважимо, що депутати мають змогу висувати претендента на секретаря за двох умов: якщо перед цим рада не підтримала кандидата, якого пропонував мер, або якщо міський голова нікого не висуває на цю посаду протягом 30 днів з моменту проведення першої сесії.

Директорка юридичного департаменту Львівської міської ради Гелена Пайонкевич уточнила, що продовження сесії без міського голови буде неправочинним.

«В нас було розпочато пленарне засідання сесії ЛМР із сформованим порядком денним, де, окрім офіційного складання присяги, було зазначено ще ряд питань, що стосувались обрання секретаря ряди і призначення постійних комісії. В цьому засіданні було оголошено перерву. Сталось так, що міський голова в цей період захворів і перебуває на лікарняному, тому було визначена інша дата засідання сесії. Це цілком відповідає Закону України «Про місцеве самоврядування» та нашому регламенту. Проведення пленарного засідання в інший спосіб, який позбавить міського голову можливості подання кандидатури Секретаря Ради, не буде відповідати вимогам закону», – додала Гелена Пайонкевич.

Нагадаємо, перші засідання новообраної Львівської міськради VIII скликання відбулись 24 листопада та 4 грудня. Під час них депутати і голова Львівської ОТГ Андрій Садовий склали присяги, але секретаря ради і склад профільних депутатських комісій так і не визначили. Це мали б зробити на сесії, яка була запланована на 10 грудня.

Через коронавірус в Андрія Садового засідання мали продовжити у п’ятницю, 18 грудня, напередодні Дня святого Миколая. Саме на ньому нарешті збирались прийняти низку кадрових рішень, зокрема, обрати секретаря ради та голів депутатських комісій.

До речі, крісло секретаря міськради Львова Садовий запропонував представнику найбільшої фракції – «Європейської солідарності». Втім замість свого депутата, «ЄС» пропонує на цю посаду 40-річного «свободівця» Маркіяна Лопачака.

Щодо профільних комісій Львівської міськради, то депутати пропонують збільшити їхню кількість із 10 до 12.

Львівський портал писав про те, як між депутатами триває боротьба за профільні комісії міськради Львова. Детальніше читайте за цим посиланням.

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