Як депутати Львівської міськради між собою комісії ділять

Новообрана Львівська міська рада VIII скликання досі не має секретаря та сформованих депутатських комісій. Визначитись із цими кадровими рішеннями рада має на засіданні 18 грудня, а до цього часу депутати визначаються, хто яку комісію має очолити. Про це повідомляє Львівський портал.

Перші засідання новообраної Львівської міськради VIII скликання відбулись 24 листопада та 4 грудня. Під час них депутати і голова Львівської ОТГ Андрій Садовий склали присяги, але секретаря ради і склад профільних депутатських комісій так і не визначили. Це мали б зробити на сесії, яка була запланована на 10 грудня.

Але через коронавірус в Андрія Садового засідання продовжать у п’ятницю, 18 грудня, напередодні Дня святого Миколая. Саме на цьому засіданні мають нарешті прийняти низку кадрових рішень, зокрема, обрати секретаря ради та голів депутатських комісій.

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До речі, крісло секретаря міськради Львова Садовий запропонував представнику найбільшої фракції – «Європейської солідарності». Втім замість свого депутата, «ЄС» пропонує на цю посаду 40-річного «свободівця» Маркіяна Лопачака.

Щодо профільних комісій Львівської міськради, то депутати пропонують збільшити їхню кількість із 10 до 12.

Як пише рух «Чесно», так зазвичай роблять тоді, коли головування в комісіях має стати предметом домовленостей між фракціями, яким іміджево важливо мати своїх представників на керівних позиціях.

Аналітики руху стверджують, що депутати поки не дійшли згоди щодо того, хто очолюватиме стратегічно важливу бюджетну комісію, яку минулої каденції віддали «Самопомочі». Фракція і зараз має свого кандидата на посаду голови цієї комісії, що зрозуміло, бо для Садового як представника виконавчої гілки важливо контролювати бюджетні питання. Водночас на головування в цій комісії претендує й «Варта».

« “Самопоміч” є другою найбільшою фракцією. Комісії мають розподілитись пропорційно. Коли в “Самопомочі” минулої каденції було 24 депутати, а представників БПП – 10, ми очолювали чотири з десяти комісій, а вони – три з десяти комісій. Я дуже сподіваюсь, що цей справедливий принцип збережеться. Найменша партія, “Варта”, чомусь зараз претендує на велику кількість комісій. Серед найбільших комісій хочемо бюджетну, інженерну», – розповіла голова фракції «Самопоміч» Вікторія Довжик.

Щодо інженерної комісії, то тут інтереси «Самопомочі» перетинаються з «ЄС», оскільки остання також заявила про свій намір головувати. Більше того, в «ЄС» категорично проти, аби бюджетну комісію очолював представник політичної сили, яка підтримує Садового.

«Керівником бюджетної комісії не має бути представник “Самопомочі”, а тим більше чиновник. Наша позиція: має бути Наталія Шелестак (представниця “Варти”, – ред). Ми би однозначно хотіли інженерну комісію, законності, підприємництва. Але враховуючи, скільки нас є в раді, то, я думаю, ми у всіх ключових комісіях будемо як мінімум мати половину складу. Я вважаю, ми повинні контролювати всі комісії», – відзначив представник «ЄС» Петро Адамик.

У «Євросолідарності» вважають, що Сергій Івах та Уляна Пак можуть очолити комісії, щоправда, не уточнюють, які саме. «Варта», крім вже згаданої бюджетної, претендує і на гуманітарну комісію.

Представник найменшої фракції, «Свободи», Маркіян Лопачак відзначає: «Природно, на жаль, в першу чергу мають сказати своє бачення більші фракції. “Свобода” може очолити фахово і представляти будь-які комісії. Консультації на рівні фракцій якраз ведуться».

«Голос» у коментарі руху «Чесно» зазначив, що серед їхніх депутатів є люди, які спеціалізуються на питаннях бізнесу, культури та освіти.

« По нашій кампанії все доволі чітко і зрозуміло. В нас всі люди там від бізнесу, крім Курочки (Андрія Курочки, – ред) і Шолтиса (Ігоря Шолтиса, – ред). У Курочки чітко визначене його спрямування – все, що пов’язано з культурою. У Віки (Вікторії Христенко – ред) – з освітою», – сказав представник «Голосу» Андрій Дячишин.

Як писав Львівський портал, до складу Львівської міськради VIII скликання пройшли 5 партій: «Європейська солідарність» (26 депутатів), «Самопоміч» (17 депутатів), «Голос» (8 депутатів), «Варта» (7 депутатів) та «Свобода» (6 депутатів).

З-поміж усіх 64 новообраних депутатів більше двох десятків осіб вже були депутатами попередніх скликань.

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