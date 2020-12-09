Миколай принесе нового секретаря Львівської міськради

Львівська міська рада має зібратись на засідання наступної п’ятниці, 18 грудня, аби призначити серкретаря ради та утворити депутатські комісії. Про це розповів голова Львівської ОТГ Андрій Садовий в ефірі Zaxid.net Live.

Перші засідання новообраної Львівської міськради VIII скликання відбулись 24 листопада та 4 грудня. Під час них депутати і голова Львівської ОТГ Андрій Садовий склали присяги, але секретаря ради і склад профільних депутатських комісій так і не визначили. Це мали б зробити на сесії, яка була запланована на 10 грудня.

Але через коронавірус в Андрія Садового і відсутність нового секретаря ради, який би міг його замінити, засідання планують продовжити у п’ятницю, 18 грудня, напередодні Дня святого Миколая.

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«Наступна частина засідання є важливою. Але я думаю, що перенесення на пару днів не є критичним. Я вже повідомив колег-депутатів, що ми проведемо засідання наступного тижня орієнтовно у п’ятницю. І тоді вже фіналізуємо рішення стосовно секретаря ради і стосовно депутатських комісій», – розповів 8 грудня Андрій Садовий.

Зазначимо, що крісло секретаря міськради Львова Садовий запропонував представнику найбільшої фракції – «Європейської солідарності». Втім замість свого депутата, «ЄС» пропонує на цю посаду «свободівця» Маркіяна Лопачака.

«Але важливо, щоб була синергія. Якщо фракція отримує секретаря, тоді вона само собою втрачає право на важливі комісії», – прокоментував внутрішні депутатські розподіли Андрій Садовий.

До слова, депутати також пропонують збільшити кількість профільних комісій Львівської міськради з 10 до 12.

Зауважимо, що посада секретаря міської ради належить до виконавчої гілки влади. Особа, яка її обіймає, отримує зарплату із міського бюджету. Бути секретарем ради може лише депутат місцевої ради.

За відсутності міського голови секретар ради виконує його функції. До повноважень секретаря також належить підготовка до сесій, забезпечення оприлюднень рішень ради, зберігання документів, координація роботи депутатських комісій, сприяння роботі депутатського корпусу.

Профільні депутатські комісії своєю чергою розглядають питання, які виносяться на розгляд сесії.

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