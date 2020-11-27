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Крісло секретаря міськради Садовий запропонував представнику «ЄС»

Наталя Дуляба

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Міський голова Львова Андрій Садовий запропонував «Європейській солідарності», найбільшій фракції новообраної Львівської міськради, запропонувати кандидатів на посаду секретаря. Про це він 27 листопада написав на своїй сторінці у Facebook.

 

Андрій Садовий відзначив, що секретарем Львівської міськради він бачить представника «Самопомочі». Втім оскільки голосів у сесійній залі для такого рішення не вистачить, він запропонував «Європейській солідарності» визначити кандидатів на цю посаду.

«Керуюсь логікою, вибором львів’ян і пропоную найбільшій фракції Львівської міської ради партії «Європейська солідарність» запропонувати кілька кандидатур серед своїх депутатів на посаду секретаря ради. Іншим фракціям варто також підготувати свої пропозиції на випадок, якщо кандидатура від «ЄС» не знайде підтримки у залі. Попри дивний старт роботи цієї каденції ради я все ж налаштований шукати компроміси», – написав міський голова.

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Зазначимо, голова фракції «ЄС» у Львівській міськраді Петро Адамик нещодавно заявляв, що на посаді секретаря ЛМР бачить «свободівця» Маркіяна Лопачака.

Згідно з законодавством, секретаря міської ради призначають депутати під час сесії. Кандидатуру на цю посаду подає міський голова. Якщо на момент першого засідання ради немає встановлених результатів виборів мера, то кандидата на пост секретаря подає не менше половини депутатського складу.

Також депутати мають змогу висувати претендента на секретаря, якщо перед цим рада не підтримала кандидата, якого пропонував мер, або якщо міський голова нікого не висуває на цю посаду протягом 30 днів з моменту проведення першої сесії.

Посада секретаря міської ради належить до виконавчої гілки влади. Особа, яка її обіймає, отримує зарплату із міського бюджету. Бути секретарем ради може лише депутат місцевої ради.

За відсутності міського голови секретар ради виконує його функції. До повноважень секретаря також належить підготовка до сесій, забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, зберігання документів, координує роботу депутатських комісій, сприяє роботі депутатського корпусу.

Нагадаємо, секретарем Львівської міської ради попереднього скликання був депутат від «Громадянської позиції» Анатолій Забарило.

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