Садовий склав присягу і вчетверте очолив Львів. Як це відбувалось

У п’ятницю, 4 грудня, у Львівській міськраді відбулась урочиста сесія, під час якої переобраний мер Андрій Садовий та частина депутатів склали присягу. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Пленарне засідання Львівської міської ради VIII скликання відкрили, заспівавши гімн України. Виконував його хор «Гомін». Згодом слово надали капелану мерії отцю Павлу Дроздяку.

«Ви пишете історію, якою вона буде? Чи справді вона буде історією Божої слави, відчуттям, що Бог є у нашому місті?Чи це буде відчуття гордості, ненависті, лукавства. Не шукайте месії. Його вже нема – він прийшов: Христос є одиноким месією. Решта – це команда, яка спільно працює, аби ця слава Божа була присутня. Ми всі є Божою командою… Нехай Господь благословить усіх нас на мирне, добре служіння тим, хто на нас чекає», – звернувся до депутатського корпусу отець.

Опісля очільник міської ТВК Ігор Сліпецький оголосив, що за результатами виборів головою Львівської ОТГ обрано Андрія Садового. Це вже його четверта каденція на посаді мера Львова, втім у зв’язку з реформою децентралізації ця посада тепер називається голова Львівської ОТГ.

Андрій Садовий склав урочисту присягу на пам’ятках давньої культури Львова – клейнодах міського голови: срібних символічних ключах міста XVIII століття, срібному церемоніальному ланцюгу президентів Львова, на печатці та на старовинному Львівському Євангелії.

Зазначимо, склавши присягу, Андрій Садовий тепер повернув собі керівництво містом.

Перед своєю промовою мер закликав залу вшанувати пам’ять усіх бійців, що загинули, захищаючи мир в Україні. Першочергово Андрій Садовий подякував львів’янам, які прийшли на вибори та обрали владу Львова на наступні 5 років, а потім зауважив, що ця каденція буде каденцією «нечуваних викликів» через пандемію коронавірусу і усії її наслідки, війну на Донбасі, яка досі триває.

Голова Львівської ОТГ відзначив, що Львів є своєрідним дороговказом для багатьох українців, тому дуже важливо продемонструвати всій країні приклад єдності і розвитку.

«Кожен, хто прийшов служити громаді, хто був кандидатом від партій, мав дуже багато обіцянок. Ми обіцяли навести лад із транспортом у місті, сильно підсилити медицину в місті,адже лише під час пандемії ми зрозуміли, наскільки це важливо. Ми говорили про порядок у будівельній галузі, і я хочу вірити, що в цьому залі ми всі будемо лобістами громадян, а не будівельних компаній. Насправді перед нами є вибір: або наша каденція буде каденцією розквіту, або вона буде каденцією занепаду. Це залежить виключно від нас із вами. В історії Львова були різні приклади. Коли ви сьогодні гуляєте містом і дивитеся на красиві будівлі, які збудували в часи процвітання, ви навряд чи пригадаєте, хто був тоді бургомістром чи радним – депутатом міської ради. Ви не знаєте, які тоді були суперечки, дебати. Але я переконаний: ми з вами маємо дуже великий історичний шанс зробити цю каденцію каденцією процвітання. Щоб про наші суперечки в майбутньому розказували гіди у байках і легендах. Бажаю всім нам багато добра, мудрості – перед нами є велика дорога, яку ми повинні пройти разом. Нехай Бог нам у цьому допомагає. Слава Львову! Слава Україні!», – промовив Андрій Садовий під час інавгурації.

Згодом урочисту присягу склала ще частина новообраних депутатів, які не зробили цього під час першої сесії Львівської міськради VIII скликання, яка відбулась 24 листопада.

«Зобов’язуюсь чесно і сумлінно виконувати обов’язки депутата Львівської міськради, діяти виключно в інтересах територіальної громади м. Львова, поважати права і свободи людини та громадянина, історичну та культурну спадщину Львова», – йдеться у тексті присяги.

Наприкінці із вітальними словами також виступили Герой України, академік Національної академії наук України Ігор Юхновський, колишній міський голова Львова Василь Куйбіда (1994-2002 рр.), а також представники влади області.

Урочисту сесію Львівської міськради завершили спільним виконанням духовного гімну «Боже великий, єдиний». Андрій Садовий оголосив перерву у роботі сесії на 5 робочих днів, тобто наступного разу депутати зберуться у сесійній залі 11 грудня.

Нагадаємо, до складу Львівської міськради VIII скликання пройшли 5 партій: «Європейська солідарність» (26 депутатів), «Самопоміч» (17 депутатів), «Голос» (8 депутатів), «Варта» (7 депутатів) та «Свобода» (6 депутатів). З-поміж усіх 64 новообраних депутатів більше двох десятків осіб вже були депутатами попередніх скликань.

Створення Львівської ОТГ уряд погодив наприкінці травня, юридично вона запрацює з 1 січня 2021 року. Центром громади є Львів. До її складу увійшли ще Винники, Брюховичі, Рудно, Дубляни, а також Грибовецька (Великі Грибовичі, Збиранка, Малі Грибовичі), Грядівська (Гряда, Воля-Гомулецька), Зашківська (Зашків, Завадів, Зарудці), Лисиничівська (Лисиничі, Підбірці), Малехівської та Рясне-Руська (Ресне-Руське, Підрясне) сільські ради.

Фото: ЛМР