На Львівщині збільшилася кількість важких випадків COVID-19 серед молоді

У Львівській області зросла кількість тяжких випадків перебігу коронавірусу, в тому числі серед молодих пацієнтів. Про це під час брифінгу у вівторок, 15 грудня, розповів очільник департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.

Незважаючи на те, що зменшилася кількість госпіталізацій, кількість важких випадків захворювання на COVID-19 продовжує зростати. Часто важкий перебіг захворювання мають молоді люди без супутніх захворювань.

«На жаль, коронавірус молодшає і найбільше насторожує, що маємо важких пацієнтів серед молоді. Зараз є 5 випадків серед молодих людей без супутніх захворювань, які мають тяжкі пневмонії», – повідомив посадовець.

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Також вкотре закликав утриматись від масових святкувань новорічних свят та провести святкові дні у колії сім’ї.

«Попереду новорічні свята і молодь захоче масштабних святкувань, але пам’ятайте, що ви повернетесь додому до своїх батьків, бабусь та дідусів і для них вірус може мати фатальні наслідки. Тож прошу мінімізувати контакти та провести свята в колі сім’ї, щоб вберегти себе та своїх близьких», – наголосив Орест Чемерис.

Львівський портал повідомляв, що на Львівщині також зросла частка дітей, які хворіють на COVID-19. Найменшій дитині, що підхопила вірус, було 30 днів.

Зазначимо, станом на ранок вівторка, 15 грудня, на Львівщині лабораторно підтверджено 54 223 випадки інфікування коронавірусом. За останню добу виявили 389 нових хворих, ще 30 людей померли.

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на початок грудня він становить 46%.

Наразі 70% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

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