На Львівщині завантаженість ліжок для хворих на COVID зменшилася

Станом на четвер, 3 грудня, в Україні заповнені 47,5% лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом. При цьому на Львівщині лікарні заповнені хворими на 46,2%. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Наразі в Україні для пацієнтів з коронавірусною хворобою виділені 58 532 ліжка (за виключенням дитячих). З 28 листопада по 2 грудня заповненість ліжкомісць коливалася від 47% до 50%.

Наразі найбільше заповнених ліжок – у Миколаївській (64,6%), Чернігівській (59,6%) та Запорізькій областях. Натомість найбільше вільних місць – у Луганській (26,3%) та Донецькій областях (35,5%).

Реклама партнерів

На Львівщині заповненість ліжкового фонду становить 46,2%. Варто зауважити, що ще на початку листопада заповненість стаціонарів хворими на коронавірус становила 67%.

Натисніть на зображення для його збільшення

Нагадаємо, станом на ранок, 3 грудня, на Львівщині виявили 48 144 випадки інфікування коронавірусом. Лише за останню добу зафіксовано 667 нових випадків захворювання, а ще 25 людей померло.

Зазначимо, в уряді прогнозують, що до кінця року в Україні за добу коронавірусом заражатимуться близько 20 тисяч людей.

Тим часом у МОЗ уже заявили, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.