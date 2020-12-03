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На Львівщині завантаженість ліжок для хворих на COVID зменшилася

Вероніка Рой

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Станом на четвер, 3 грудня, в Україні заповнені 47,5% лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом. При цьому на Львівщині лікарні заповнені хворими на 46,2%. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

 

Наразі в Україні для пацієнтів з коронавірусною хворобою виділені 58 532 ліжка (за виключенням дитячих). З 28 листопада по 2 грудня заповненість ліжкомісць коливалася від 47% до 50%.

Наразі найбільше заповнених ліжок – у Миколаївській (64,6%), Чернігівській (59,6%) та Запорізькій областях. Натомість найбільше вільних місць – у Луганській (26,3%) та Донецькій областях (35,5%).

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На Львівщині заповненість ліжкового фонду становить 46,2%. Варто зауважити, що ще на початку листопада заповненість стаціонарів хворими на коронавірус становила 67%. 

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Нагадаємо, станом на ранок, 3 грудня, на Львівщині виявили 48 144 випадки інфікування коронавірусом. Лише за останню добу зафіксовано 667 нових випадків захворювання, а ще 25 людей померло.

Зазначимо, в уряді прогнозують, що до кінця року в Україні за добу коронавірусом заражатимуться близько 20 тисяч людей.

Тим часом у МОЗ уже заявили, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

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