У Львові побільшало хворих на ГРВІ

Протягом минулого тижня, з 30 листопада по 6 грудня, мешканці Львівщині стали менше хворіти на гострі респіраторні захворювання, натомість у Львові недужих дещо побільшало. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Так, минулого тижня на ГРВІ захворіли 8 768 мешканців Львівщини, що на 331 випадок менше, ніж попереднього тижня. Інтенсивний показник захворюваності становить 351,6, тоді як епідпоріг становить 442,4. При цьому 37% хворих – це діти віком до 17 років.

У Львові ГРВІ протягом минулого тижня підхопили 3147 людей, що навпаки на 147 випадків більше, аніж попереднього тижня. З-поміж усіх хворих львів’ян більше 29% – діти.

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В стаціонари з діагнозом «гостре респіраторне захворювання» госпіталізували 33 жителів Львівщини, у тому числі 15 дітей.

Водночас в області виявили першого у цьому епідсезоні хворого на грип. Лабораторно пацієнту визначили зразок грипу В. Стан пацієнта медики оцінюють як середньої важкості.

У цьому епідсезоні в Україні будуть циркулювати чотири штами вірусів грипу. Минулого епідемічного сезону українці могли зустрітися лише зі штамом типу В Phuket, а з трьома іншими – ні.

Не виключено, що людина може одночасно захворіти на грип і коронавірус. Також невідомо, як ці два віруси поведуть себе в організмі людини. Проте найкращий спосіб вберегтися від сезонного грипу – щорічна вакцинація.

Зазначимо, що вакцинація від грипу в Україні стартувала ще наприкінці жовтня. Для проведення щеплень поставили 665 тисяч доз вакцини:

500 тисяч доз вакцини «Ваксігрип Тетра» (виробник — «Санофі Пастер», Франція, чотиривалентна);

45 тисяч доз вакцини «Інфлувак («Абботт Біолоджікалз Б.В.», Нідерланди, тривалентна);

120 тисяч доз вакцини «Джісі Флю» («Грін Кросс Корпорейшн», Південна Корея, тривалентна).

Про те, де у Львові можна купити вакцину від грипу і скільки вона коштує, читайте за цим посиланням.

Додамо, Фахівці також припускають, що одночасне інфікування COVID-19 та грипом може призвести до важкого перебігу хвороби та навіть смерті. Детальніше про вакцинацію від грипу та міфи, пов’язані із нею, читайте тут.

Чому під час пандемії коронавірусу важливо не ігнорувати щеплення, читайте за цим посиланням.

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