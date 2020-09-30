Головний епідеміолог Львівщини спростувала 7 міфів про вакцинацію проти грипу

Головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко розповіла про правдиві факти про вакцинацію проти грипу, а також спростувала низку міфів. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Міф: Одне щеплення від грипу забезпечує імунітет на все життя

Правда: Існує велика кількість штамів вірусу грипу, які швидко мутують та змінюються щороку. Кожного року вчені проводять масштабні дослідження та аналізують дані з більш ніж 100 країн, щоб спрогнозувати, які саме штами вірусу грипу будуть найпоширеніші в наступному сезоні, та на основі цих результатів розробляють вакцини проти грипу. Тож за рекомендацією ВООЗ щорічно змінюється штамовий склад вакцин і, відповідно, щеплення забезпечують захист протягом одного сезону грипу.

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Цьогоріч вакцини були розроблені з урахуванням прогнозу ВООЗ щодо циркуляції таких штамів:

вірус, подібний A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09;

вірус, подібний A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);

вірус, подібний В/Washington/02/2019 (лінія B Victoria);

вірус, подібний B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata).

Міф: Вагітним не можна вакцинуватися проти грипу, щоб не нашкодити плоду

Правда: Вагітним жінкам у будь-якому триместрі варто вакцинуватися від грипу. Є дві основні причини: по-перше, вагітні зазвичай важко переносять грип, що також негативно впливає на плід; по-друге, в результаті вакцинації імунітет проти цього захворювання передасться малюку від матері та захистить дитину від грипу протягом перших місяців життя.

Міф: Дітям не можна робити щеплення від грипу

Правда: Найбільшу небезпеку грип становить для людей, котрі входять до групи ризику. Передусім, це діти до 5 років (особливо — діти до 2 років). Тому можна і варто робити щеплення від грипу дітям від шести місяців.

Міф: Якщо людина перехворіла грипом у цьому сезоні, їй уже не потрібно вакцинуватися

Правда: Потрібно. Особливо у тих випадках, коли ця людина належить до однієї із груп ризику розвитку цього небезпечного захворювання. Організм людини, яка перехворіла грипом, виробляє стійкий імунітет, що зберігається більше року. Але залишається ризик заразитися іншим штамом вірусу грипу, який в цей час теж циркулює.

Крім того, часто люди вважають, що перехворіли грипом (без підтвердження цього діагнозу лікарем), хоча насправді це була важка форма ГРЗ зі схожими симптомами.

Міф: Якщо людина не зробила щеплення від грипу у жовтні (на початку епідемічного періоду), то пізніше вакцинуватися немає сенсу

Правда: Ніколи не пізно. Звичайно ж, краще вакцинуватися як тільки вакцина проти грипу стане доступною. Однак щеплення можна робити і пізніше, навіть якщо у вашому регіоні уже зафіксовані сезонні спалахи грипу.

Міф: Здоровим людям вакцинуватися не потрібно

Правда: У першу чергу вакцинуватися проти грипу варто людям, які належать до групи ризику або страждають від певних хронічних захворювань. Водночас усі авторитетні організації у сфері охорони здоров’я рекомендують усім людям (віком від 6 місяців) робити щеплення проти грипу кожного року. В середовищі, де рівень охоплення вакцинацією не нижчий за 95–98%, хвороба не буде поширюватися. Охоплення вакцинацією формує так званий колективний імунітет.

Міф: Вакцина може стати причиною аутизму

Правда: Міф про те, що вакцини викликають аутизм, не була підтверджена жодними дослідженнями та реальними доказами. Цей міф був деякий час дуже поширеним та став причиною того, що багато людей перестали вакцинуватися та відмовлялися від щеплень для своїх дітей.

Вакцина від грипу дійсно не захистить від коронавірусу. Але вбереже людину від зустрічі двох вірусів в організмі людини одночасно, які можуть мати непередбачувані наслідки.

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