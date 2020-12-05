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Перший випадок грипу на Львівщині: стало відомо про стан пацієнта

Вероніка Рой

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На Львівщині зафіксували перший випадок грипу цьому епідсезоні. Стан пацієнта – середньої важкості. Він перебуває на на амбулаторному лікуванні. Про це у п’ятницю, 4 грудня, під час брифінгу розповів директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.

 

За його словами, перший випадок грипу в області зафіксували два дні тому. Як відомо, у  хворого лабораторно виявили вірус грипу В.

«Станом на сьогодні на Львівщині підтверджено один випадок грипу. Це особа середнього віку. Його стан ближче до середньої важкості. Знаходиться на амбулаторному лікуванні», – зазначив Чемерис.

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Нагадаємо, що в епідсезоні 2020-2021 в Україні будуть циркулювати чотири штами вірусів грипу. Минулого епідемічного сезону українці могли зустрітися лише зі штамом типу В Phuket, а з трьома іншими – ні.

Медики наголошують: найкращий спосіб вберегтися від грипу – зробити щеплення. Вакцинація стартувала наприкінці жовтня. Україна отримає лише 665 тисяч доз вакцини.

На Львівщині є вакцини двох виробників, які захищають від чотирьох і від трьох вірусів грипу: VAXIGRIP TETRA (Франція) і ДжіСі Флю (Корея). Остання наявна чотири- і тривалентна. Купити ці вакцини у Львові можна в окремих аптеках, їхня вартість становить від 240 до 350 грн.

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