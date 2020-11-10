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Вакцина від грипу: де купити у Львові та яка її вартість?

Вероніка Рой

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На Львівщину надійшли вакцина французького виробника, що захищатиме від чотирьох штамів вірусу грипу, та трикомпонентна вакцина виробництва Південної Кореї. Відтак станом на сьогодні від грипу в області вже вакцинувалися 2005 тисяч людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Львів’яни можуть купити вакцину у 1-й міській аптеці на вул. Фредра, у 44-й комунальній аптеці на вул. Симоненка та у мережі кількох приватних клінік. Вартість вакцин коливається у межах 240 – 350 гривень.

«Робити щеплення варто до початку епідемічного підйому захворюваності. Імунітет формується протягом 2-3 тижнів. Особливо увагу на вакцинацію від грипу варто зробити людям, які мають дихальні розлади, цукровий діабет, серцево-судинну недостатність, ожиріння, імунодефіцити. Також щепитися потрібно людям, які перенесли операцію, дітям до 5 років та особам, яким за 60. Ця категорія людей особливо потребує захисту шляхом проведення вакцинації», – розповів директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

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Окрім того заклади охорони здоров’я України вперше будуть забезпечені безоплатними вакцинами проти грипу у кількості 40 тисяч доз для щеплення, зокрема, медичних працівників.

Поставки вакцини від грипу триватимуть протягом листопада. Загалом в Україну має надійти понад 650 тисяч доз.

Зазначимо, у епідсезоні 2020−2021 років в Україні буде циркулювати чотири штами вірусів грипу:

  • вірус, подібний до A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1)pdm09;
  • вірус, подібний до A/Hong Kong/2671/2019(H3N2);
  • вірус, подібний до В/Washington/02/2019 (лінія B Victoria);
  • вірус, подібний до B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata).

З цих чотирьох вірусів грипу минулого епідемічного сезону українці могли зустрітися зі штамом типу В Phuket. А ось із трьома іншими ми ще не зустрічалися.

Не виключено, що людина може одночасно захворіти на грип і коронавірус. Також невідомо, як ці два віруси поведуть себе в організмі людини. Проте найкращий спосіб вберегтися від сезонного грипу — щорічна вакцинація.

Нагадаємо, протягом минулого тижня, з 2 по 9 листопада, на Львівщині на гострі респіраторні захворювання захворіли 8 918 осіб. Випадків грипу в області поки зафіксовано не було. 

Додамо, раніше головна епідеміологиня Львівщини розповіла правдиві факти про вакцинацію проти грипу, а також спростувала низку міфів. Про них можна дізнатися тут.

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