На Львівщині поменшало хворих на ГРВІ

Протягом минулого тижня, з 23 по 29 листопада, на Львівщині поменшало хворих на гострі респіраторні захворювання: діагноз встановили 9 099 особам. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Так, минулого тижня на ГРВІ захворіли 9 099 мешканців Львівщини, що на 178 випадків менше, ніж попереднього тижня. Інтенсивний показник захворюваності становить 364,9, тоді як епідпоріг становить 442,4. Понад 37% хворих – діти віком до 17 років.

У Львові ГРВІ протягом минулого тижня підхопили 3000 людей, що на 12 випадків менше, аніж попереднього тижня. З-поміж усіх хворих львів’ян майже 30% – це діти.

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В стаціонари з діагнозом «гостре респіраторне захворювання» госпіталізували 35 жителів Львівщини, у тому числі 21 дитину.

Водночас в області виявили першого у цьому епідсезоні хворого на грип. Лабораторно пацієнту визначили зразок грипу В.

А в цьому епідсезоні в Україні будуть циркулювати чотири штами вірусів грипу. Минулого епідемічного сезону українці могли зустрітися лише зі штамом типу В Phuket, а з трьома іншими – ні.

Не виключено, що людина може одночасно захворіти на грип і коронавірус. Також невідомо, як ці два віруси поведуть себе в організмі людини. Проте найкращий спосіб вберегтися від сезонного грипу – щорічна вакцинація.

Зазначимо, що в Україні вже розпочалася вакцинація від грипу. Для проведення щеплень в Україну поставили 665 тисяч доз вакцини:

500 тисяч доз вакцини «Ваксігрип Тетра» (виробник — «Санофі Пастер», Франція, чотиривалентна);

45 тисяч доз вакцини «Інфлувак («Абботт Біолоджікалз Б.В.», Нідерланди, тривалентна);

120 тисяч доз вакцини «Джісі Флю» («Грін Кросс Корпорейшн», Південна Корея, тривалентна).

Про те, де у Львові можна купити вакцину від грипу і скільки вона коштує, читайте за цим посиланням.

Додамо, Фахівці також припускають, що одночасне інфікування COVID-19 та грипом може призвести до важкого перебігу хвороби та навіть смерті. Детальніше про вакцинацію від грипу та міфи, пов’язані із нею, читайте тут.

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