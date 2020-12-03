На Львівщині виявили першого хворого на грип. Медики закликають вакцинуватись

На Львівщині лабораторно підтвердили перший у цьому епідсезоні випадок грипу. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Перший випадок грипу у Львівській області медики зафіксували на 48 тижні епідсезону, тобто протягом 23-29 листопада. У хворого лабораторно виявили вірус грипу В.

Загалом із початку епідсезону в області лабораторії дослідили 36 зразків матеріалу від пацієнтів, втім грип діагностували лише наприкінці листопада.

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Зазначимо, що в епідсезоні 2020-2021 в Україні будуть циркулювати чотири штами вірусів грипу. Минулого епідемічного сезону українці могли зустрітися лише зі штамом типу В Phuket, а з трьома іншими – ні.

Відтак медики наголошують: найкращий спосіб вберегтися від грипу – зробити щеплення. Вакцинація стартувала наприкінці жовтня. Україна отримає лише 665 тисяч доз вакцини.

На Львівщині є вакцини двох виробників, які захищають від чотирьох і від трьох вірусів грипу: VAXIGRIP TETRA (Франція) і ДжіСі Флю (Корея). Остання наявна чотири- і тривалентна. Купити ці вакцини у Львові можна в окремих аптеках, їхня вартість становить від 240 до 350 грн.

Наразі від грипу щеплення зробили 9120 мешканців Львівщини, в тому числі 4004 особи, які входять у групи ризику.

«Одне щеплення захищає упродовж усього сезону грипу. Вакцинуватись бажано всім, але життєво важливо і першочергово рекомендовано особам з груп ризику: з хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, нирок, ожирінням, цукровим діабетом, вагітним, особам віком понад 65 років, які перебувають у закладах тривалого догляду, дітям, віком від 6 місяців до 5 років, персоналу медичних закладів, працівникам закладів освіти, транспорту, торгівлі тощо», – пояснюють медики.

Не виключено, що людина може одночасно захворіти на грип і коронавірус. Також невідомо, як ці два віруси поведуть себе в організмі людини. Тому аби вберегтися від сезонного грипу, жителів Львівщини закликають робити прививки, незважаючи на пандемію COVID-19. ВООЗ також радить не нехтувати щепленням від сезонного грипу під час пандемії.

Для того, аби зробити щеплення, слід звернутись до вашого сімейного лікаря. Він має призначити конкретний час проведення вакцинації, коли буде найменше скупчення людей в закладі охорони здоров’я.

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