Коронавірус забрав життя ще 167 українців. Найбільше нових хворих на Київщині

В Україні станом на 6 грудня зафіксовано 813 306 випадків захворювання на коронавірус. Лише за останню добу виявили 11 590 нових випадків COVID-19, померло 167 людей. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов на своїй сторінці у Фейсбук, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами Степанова, за останню добу захворіли 627 дітей та 493 медпрацівники. До лікарень було госпіталізовано – 1 127 осіб, натомість 6 048 осіб одужало від коронавірусу.

Найбільша кількість нових випадків зареєстрована у м. Київ (1 518), Одеській (1 002), Запорізькій (817), Київській (809) та Дніпропетровській (798) областях.

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Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 79 809 випадків; Харківська область – 59 285 випадків; Одеська область – 51 148 випадків; Львівська область – 49 831 випадок; Дніпропетровська область – 44 080 випадків; Київська область – 43 219 випадків; Івано-Франківська область – 39 373 випадки; Запорізька область – 36 539 випадків; Чернівецька область – 35 152 випадки; Рівненська область – 33 508 випадків; Сумська область – 33 181 випадок; Хмельницька область – 32 286 випадків; Житомирська область – 31 967 випадків; Тернопільська область – 29 594 випадки; Черкаська область – 26 809 випадків; Волинська область – 26 019 випадків; Полтавська область – 25 228 випадків; Донецька область – 25 547 випадків; Закарпатська область – 24 541 випадок; Чернігівська область – 21 263 випадки; Миколаївська область – 21 144 випадки; Вінницька область – 18 587 випадків; Херсонська область – 11 915 випадків; Луганська область – 7 027 випадків; Кіровоградська область – 6 254 випадки;

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, влітку Львівщина лідирувала за кількістю хворих на коронавірус по Україні. Перше місце в такому антирейтингу область займала протягом кількох місяців. Станом на початок жовтня Львівська область опустилася на третю сходинку.

Варто додати, що з 14 по 30 листопада в Україні ще діяв карантин вихідного дня. Втім прем’єр-міністр Денис Шмигаль попереджав: якщо такі обмеження не спрацюють, українцям варто чекати повного локдауну.

У МОЗ нещодавно визнали, що карантин вихідного дня не виправдав себе. Відтак в Україні пропонують ввести повний локдаун на Новий рік та Різдво. Такий варіант подій допускає й Денис Шмигаль.

ЗМІ, посилаючись на джерела в Офісі президента, пишуть про два варіанти введення повного локдауну: з 25 грудня по 17 січня та з 7 по 20 грудня. Втім жодних ймовірних дат повного локдауну влада офіційно не озвучувала.

Додамо, що у перші дні грудня уряд скасував карантин вихідного дня. Відтак тепер діятиме помаранчева зона на території цілої країни.

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