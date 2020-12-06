Коронавірус забрав життя ще 167 українців. Найбільше нових хворих на Київщині

В Україні станом на 6 грудня зафіксовано 813 306 випадків захворювання на коронавірус. Лише за останню добу виявили 11 590 нових випадків COVID-19, померло 167 людей. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов на своїй сторінці у Фейсбук, передає кореспондент Львівського порталу.
За словами Степанова, за останню добу захворіли 627 дітей та 493 медпрацівники. До лікарень було госпіталізовано – 1 127 осіб, натомість 6 048 осіб одужало від коронавірусу.
Найбільша кількість нових випадків зареєстрована у м. Київ (1 518), Одеській (1 002), Запорізькій (817), Київській (809) та Дніпропетровській (798) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 79 809 випадків;
- Харківська область – 59 285 випадків;
- Одеська область – 51 148 випадків;
- Львівська область – 49 831 випадок;
- Дніпропетровська область – 44 080 випадків;
- Київська область – 43 219 випадків;
- Івано-Франківська область – 39 373 випадки;
- Запорізька область – 36 539 випадків;
- Чернівецька область – 35 152 випадки;
- Рівненська область – 33 508 випадків;
- Сумська область – 33 181 випадок;
- Хмельницька область – 32 286 випадків;
- Житомирська область – 31 967 випадків;
- Тернопільська область – 29 594 випадки;
- Черкаська область – 26 809 випадків;
- Волинська область – 26 019 випадків;
- Полтавська область – 25 228 випадків;
- Донецька область – 25 547 випадків;
- Закарпатська область – 24 541 випадок;
- Чернігівська область – 21 263 випадки;
- Миколаївська область – 21 144 випадки;
- Вінницька область – 18 587 випадків;
- Херсонська область – 11 915 випадків;
- Луганська область – 7 027 випадків;
- Кіровоградська область – 6 254 випадки;
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, влітку Львівщина лідирувала за кількістю хворих на коронавірус по Україні. Перше місце в такому антирейтингу область займала протягом кількох місяців. Станом на початок жовтня Львівська область опустилася на третю сходинку.
Варто додати, що з 14 по 30 листопада в Україні ще діяв карантин вихідного дня. Втім прем’єр-міністр Денис Шмигаль попереджав: якщо такі обмеження не спрацюють, українцям варто чекати повного локдауну.
У МОЗ нещодавно визнали, що карантин вихідного дня не виправдав себе. Відтак в Україні пропонують ввести повний локдаун на Новий рік та Різдво. Такий варіант подій допускає й Денис Шмигаль.
ЗМІ, посилаючись на джерела в Офісі президента, пишуть про два варіанти введення повного локдауну: з 25 грудня по 17 січня та з 7 по 20 грудня. Втім жодних ймовірних дат повного локдауну влада офіційно не озвучувала.
Додамо, що у перші дні грудня уряд скасував карантин вихідного дня. Відтак тепер діятиме помаранчева зона на території цілої країни.
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Андрій Котенський