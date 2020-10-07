ОСТАННІ НОВИНИ

Львівщина опустилася на третє місце за кількістю хворих на коронавірус

Соломія Головіна

|

В Україні станом на ранок 7 жовтня зафіксовано 239 337 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 4 753 нових хворих – це черговий антирекорд кількості нових хворих за добу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

 

Загалом коронавірус вже забрав життя 4 597 людей (+77 за добу), 105 970 пацієнтів одужали (+2 569 за добу). Всього проведено 2 455 407 тестувань методом ПЛР.

Варто зауважити, що станом на 7 жовтня Львівщина опинилася на третьому місці за кількістю захворілих на коронавірус, на друге місце вийшла Харківщина, перше займає Київ.

Реклама партнерів

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

1.м. Київ – 25 474 випадки;

2.Харківська область – 22 136 випадків;

3.Львівська область – 21 696 випадків;

4.Чернівецька область – 15 589 випадків;

5.Одеська область – 15 337 випадків;

6.Тернопільська область – 14 737 випадків;

7.Івано-Франківська область – 14 562 випадки;

8.Рівненська область – 13 532 випадки;

9.Закарпатська область – 10 373 випадки;

10.Київська область – 10 291 випадок;

11.Волинська область – 9 037 випадків;

12.Дніпропетровська область – 7 688 випадків;

13.Хмельницька область – 7 473 випадки;

14.Житомирська область – 7 221 випадок;

15.Вінницька область – 7 074 випадки;

16.Сумська область – 5 885 випадків;

17.Черкаська область – 4 917 випадків;

18.Чернігівська область – 4 907 випадків;

19.Запорізька область – 4 862 випадки;

20.Донецька область – 4 824 випадки;

21.Миколаївська область – 4 025 випадків;

22.Полтавська область – 3 497 випадків;

23.Херсонська область – 1 591 випадок;

24.Луганська область – 1 394 випадки;

25.Кіровоградська область – 1 215 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 жовтня до Центру надійшло 5 286 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 307 047 повідомлень про підозру на COVID-19.

Зазначимо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу отримав Київ, а Львівська область зайняла друге.

Із 5 жовтня в Україні запрацювали нові карантинні зони, згідно з якими Львів із «жовтої зони» перенесли у «помаранчеву».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації
Наталя ДУЛЯБА
Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації

COVID-19 не відступає і, на жаль, «підкошує» все більше людей. Водночас в Україні більшає хворих із важким перебігом. Не...

За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів
Анастасія ПИЖ
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів

У теперішній час придбати улюблені продукти зовсім нескладно. У продажу наразі є все: від свіжих вітчизняних овочів ново...

Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов
Соломія ГОЛОВІНА
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов

Днями відбулася річниця повернення на Батьківщину 24 військових моряків та 11 політичних бранців Кремля з України, серед...

Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти
Анастасія ПИЖ
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти

Осінь в Україні – це пора збирання врожаю овочів і фруктів. Мешканці нашої Львівщини саме зараз міркують: де купити вітч...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...