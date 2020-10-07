Львівщина опустилася на третє місце за кількістю хворих на коронавірус

В Україні станом на ранок 7 жовтня зафіксовано 239 337 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 4 753 нових хворих – це черговий антирекорд кількості нових хворих за добу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
Загалом коронавірус вже забрав життя 4 597 людей (+77 за добу), 105 970 пацієнтів одужали (+2 569 за добу). Всього проведено 2 455 407 тестувань методом ПЛР.
Варто зауважити, що станом на 7 жовтня Львівщина опинилася на третьому місці за кількістю захворілих на коронавірус, на друге місце вийшла Харківщина, перше займає Київ.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
1.м. Київ – 25 474 випадки;
2.Харківська область – 22 136 випадків;
3.Львівська область – 21 696 випадків;
4.Чернівецька область – 15 589 випадків;
5.Одеська область – 15 337 випадків;
6.Тернопільська область – 14 737 випадків;
7.Івано-Франківська область – 14 562 випадки;
8.Рівненська область – 13 532 випадки;
9.Закарпатська область – 10 373 випадки;
10.Київська область – 10 291 випадок;
11.Волинська область – 9 037 випадків;
12.Дніпропетровська область – 7 688 випадків;
13.Хмельницька область – 7 473 випадки;
14.Житомирська область – 7 221 випадок;
15.Вінницька область – 7 074 випадки;
16.Сумська область – 5 885 випадків;
17.Черкаська область – 4 917 випадків;
18.Чернігівська область – 4 907 випадків;
19.Запорізька область – 4 862 випадки;
20.Донецька область – 4 824 випадки;
21.Миколаївська область – 4 025 випадків;
22.Полтавська область – 3 497 випадків;
23.Херсонська область – 1 591 випадок;
24.Луганська область – 1 394 випадки;
25.Кіровоградська область – 1 215 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 жовтня до Центру надійшло 5 286 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 307 047 повідомлень про підозру на COVID-19.
Зазначимо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу отримав Київ, а Львівська область зайняла друге.
Із 5 жовтня в Україні запрацювали нові карантинні зони, згідно з якими Львів із «жовтої зони» перенесли у «помаранчеву».
Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
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Соломія Головіна