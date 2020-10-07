Львівщина опустилася на третє місце за кількістю хворих на коронавірус

В Україні станом на ранок 7 жовтня зафіксовано 239 337 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 4 753 нових хворих – це черговий антирекорд кількості нових хворих за добу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Загалом коронавірус вже забрав життя 4 597 людей (+77 за добу), 105 970 пацієнтів одужали (+2 569 за добу). Всього проведено 2 455 407 тестувань методом ПЛР.

Варто зауважити, що станом на 7 жовтня Львівщина опинилася на третьому місці за кількістю захворілих на коронавірус, на друге місце вийшла Харківщина, перше займає Київ.

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

1.м. Київ – 25 474 випадки;

2.Харківська область – 22 136 випадків;

3.Львівська область – 21 696 випадків;

4.Чернівецька область – 15 589 випадків;

5.Одеська область – 15 337 випадків;

6.Тернопільська область – 14 737 випадків;

7.Івано-Франківська область – 14 562 випадки;

8.Рівненська область – 13 532 випадки;

9.Закарпатська область – 10 373 випадки;

10.Київська область – 10 291 випадок;

11.Волинська область – 9 037 випадків;

12.Дніпропетровська область – 7 688 випадків;

13.Хмельницька область – 7 473 випадки;

14.Житомирська область – 7 221 випадок;

15.Вінницька область – 7 074 випадки;

16.Сумська область – 5 885 випадків;

17.Черкаська область – 4 917 випадків;

18.Чернігівська область – 4 907 випадків;

19.Запорізька область – 4 862 випадки;

20.Донецька область – 4 824 випадки;

21.Миколаївська область – 4 025 випадків;

22.Полтавська область – 3 497 випадків;

23.Херсонська область – 1 591 випадок;

24.Луганська область – 1 394 випадки;

25.Кіровоградська область – 1 215 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 жовтня до Центру надійшло 5 286 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 307 047 повідомлень про підозру на COVID-19.

Зазначимо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу отримав Київ, а Львівська область зайняла друге.

Із 5 жовтня в Україні запрацювали нові карантинні зони, згідно з якими Львів із «жовтої зони» перенесли у «помаранчеву».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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