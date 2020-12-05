Коронавірус забрав життя ще 226 українців

В Україні станом на ранок, 5 грудня, зафіксовано 801 716 випадків захворювання на коронавірус. За останню добу зафіксовано 13 825 нових випадків COVID-19, одужало – 14 724 особи, а померло 226 людей. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов на своїй сторінці у Фейсбук, передає кореспондент Львівського порталу.
За даними Максима Степанова, за минулу добу захворіли 713 дітей та 629 медпрацівників. Госпіталізовано – 1 504 особи.
Найбільша кількість нових випадків зареєстрована у Києві (1 541), Дніпропетровській (1 058), Одеській (1 015), Запорізькій (1 001) та Київській (995) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 78 291 випадок;
- Харківська область – 58 622 випадки;
- Одеська область – 50 146 випадків;
- Львівська область – 49 380 випадків;
- Дніпропетровська область – 43 282 випадки;
- Київська область – 42 410 випадків;
- Івано-Франківська область – 39 058 випадків;
- Запорізька область – 35 722 випадки;
- Чернівецька область – 34 924 випадки;
- Рівненська область – 33 192 випадки;
- Сумська область – 32 684 випадки;
- Хмельницька область – 31 856 випадків;
- Житомирська область – 31 539 випадків;
- Тернопільська область – 29 366 випадків;
- Черкаська область – 26 232 випадки;
- Волинська область – 25 793 випадки;
- Донецька область – 25 113 випадків;
- Полтавська область – 24 937 випадків;
- Закарпатська область – 24 330 випадків;
- Чернігівська область – 20 917 випадків.
- Миколаївська область – 20 734 випадки;
- Вінницька область – 18 476 випадків;
- Херсонська область – 11 731 випадок;
- Луганська область – 6 910 випадків;
- Кіровоградська область – 6 071 випадок;
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Степанов також нагадав три прості правила протиепідемічної безпеки: дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.
Нагадаємо, влітку Львівщина лідирувала за кількістю хворих на коронавірус по Україні. Перше місце в такому антирейтингу область займала протягом кількох місяців. Станом на початок жовтня Львівська область опустилася на третю сходинку.
Варто додати, що з 14 по 30 листопада в Україні ще діяв карантин вихідного дня. Втім прем’єр-міністр Денис Шмигаль попереджав: якщо такі обмеження не спрацюють, українцям варто чекати повного локдауну.
У МОЗ нещодавно визнали, що карантин вихідного дня не виправдав себе. Відтак в Україні пропонують ввести повний локдаун на Новий рік та Різдво. Такий варіант подій допускає й Денис Шмигаль.
ЗМІ, посилаючись на джерела в Офісі президента, пишуть про два варіанти введення повного локдауну: з 25 грудня по 17 січня та з 7 по 20 грудня. Втім жодних ймовірних дат повного локдауну влада офіційно не озвучувала.
Додамо, що у перші дні грудня уряд скасував карантин вихідного дня. Відтак тепер діятиме помаранчева зона на території цілої країни.
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Андрій Котенський