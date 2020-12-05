Коронавірус забрав життя ще 226 українців

В Україні станом на ранок, 5 грудня, зафіксовано 801 716 випадків захворювання на коронавірус. За останню добу зафіксовано 13 825 нових випадків COVID-19, одужало – 14 724 особи, а померло 226 людей. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов на своїй сторінці у Фейсбук, передає кореспондент Львівського порталу.

За даними Максима Степанова, за минулу добу захворіли 713 дітей та 629 медпрацівників. Госпіталізовано – 1 504 особи.

Найбільша кількість нових випадків зареєстрована у Києві (1 541), Дніпропетровській (1 058), Одеській (1 015), Запорізькій (1 001) та Київській (995) областях.

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Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 78 291 випадок; Харківська область – 58 622 випадки; Одеська область – 50 146 випадків; Львівська область – 49 380 випадків; Дніпропетровська область – 43 282 випадки; Київська область – 42 410 випадків; Івано-Франківська область – 39 058 випадків; Запорізька область – 35 722 випадки; Чернівецька область – 34 924 випадки; Рівненська область – 33 192 випадки; Сумська область – 32 684 випадки; Хмельницька область – 31 856 випадків; Житомирська область – 31 539 випадків; Тернопільська область – 29 366 випадків; Черкаська область – 26 232 випадки; Волинська область – 25 793 випадки; Донецька область – 25 113 випадків; Полтавська область – 24 937 випадків; Закарпатська область – 24 330 випадків; Чернігівська область – 20 917 випадків. Миколаївська область – 20 734 випадки; Вінницька область – 18 476 випадків; Херсонська область – 11 731 випадок; Луганська область – 6 910 випадків; Кіровоградська область – 6 071 випадок;

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Степанов також нагадав три прості правила протиепідемічної безпеки: дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

Нагадаємо, влітку Львівщина лідирувала за кількістю хворих на коронавірус по Україні. Перше місце в такому антирейтингу область займала протягом кількох місяців. Станом на початок жовтня Львівська область опустилася на третю сходинку.

Варто додати, що з 14 по 30 листопада в Україні ще діяв карантин вихідного дня. Втім прем’єр-міністр Денис Шмигаль попереджав: якщо такі обмеження не спрацюють, українцям варто чекати повного локдауну.

У МОЗ нещодавно визнали, що карантин вихідного дня не виправдав себе. Відтак в Україні пропонують ввести повний локдаун на Новий рік та Різдво. Такий варіант подій допускає й Денис Шмигаль.

ЗМІ, посилаючись на джерела в Офісі президента, пишуть про два варіанти введення повного локдауну: з 25 грудня по 17 січня та з 7 по 20 грудня. Втім жодних ймовірних дат повного локдауну влада офіційно не озвучувала.

Додамо, що у перші дні грудня уряд скасував карантин вихідного дня. Відтак тепер діятиме помаранчева зона на території цілої країни.

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