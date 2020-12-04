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Львівщина опустилася на четверте місце за рівнем поширення COVID в Україні

Соломія Головіна

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В Україні станом на 4 грудня на коронавірус захворіла 787 891 особа. Зокрема, за минулу добу зафіксовано 15 131 новий випадок COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

 

За весь період пандемії в Україні захворіла 787 891 особа. Водночас коронавірус вже забрав життя 13 195 осіб (+235 за минулу добу), побороти недугу зуміли 397 809 хворих (+13 383 особи за минулу добу).

Додамо, що за минулу добу в Україні COVID-19 виявили у 15 131 людини. Зокрема, захворіли 649 дітей та 681 медпрацівник.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 374), Дніпропетровській (1 258), Одеській (1 211), Запорізькій (1 106) та Київській (988) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 76 750 випадків;
  • Харківська область – 58 030 випадків;
  • Одеська область – 49 131 випадок;
  • Львівська область – 48 819 випадків;
  • Дніпропетровська область – 42 224 випадки;
  • Київська область – 41 415 випадків;
  • Івано-Франківська область – 38 588 випадків;
  • Запорізька область – 34 721 випадок;
  • Чернівецька область – 34 710 випадків;
  • Рівненська область – 32 702 випадки;
  • Сумська область – 32 080 випадків;
  • Хмельницька область – 31 412 випадків;
  • Житомирська область – 31 183 випадки;
  • Тернопільська область – 29 007 випадків;
  • Черкаська область – 25 492 випадки;
  • Волинська область – 25 465 випадків;
  • Донецька область – 24 595 випадків;
  • Полтавська область – 24 532 випадки;
  • Закарпатська область – 24 067 випадків;
  • Миколаївська область – 20 358 випадків;
  • Чернігівська область – 20 327 випадків;
  • Вінницька область – 18 271 випадок;
  • Херсонська область – 11 398 випадків;
  • Луганська область – 6 726 випадків;
  • Кіровоградська область – 5 888 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, влітку Львівщина лідирувала за кількістю хворих на коронавірус по Україні. Перше місце в такому антирейтингу область займала протягом кількох місяців. Станом на початок жовтня Львівська область опустилася на третю сходинку.

Варто додати, що з 14 по 30 листопада в Україні ще діяв карантин вихідного дня. Втім прем’єр-міністр Денис Шмигаль попереджав: якщо такі обмеження не спрацюють, українцям варто чекати повного локдауну.

У МОЗ нещодавно визнали, що карантин вихідного дня не виправдав себе. Відтак в Україні пропонують ввести повний локдаун на Новий рік та Різдво. Такий варіант подій допускає й Денис Шмигаль.

ЗМІ, посилаючись на джерела в Офісі президента, пишуть про два варіанти введення повного локдауну: з 25 грудня по 17 січня та з 7 по 20 грудня. Втім жодних ймовірних дат повного локдауну влада офіційно не озвучувала.

Додамо, що у перші дні грудня уряд скасував карантин вихідного дня. Відтак тепер діятиме помаранчева зона на території цілої країни.

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