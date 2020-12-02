Кращою спортсменкою листопада на Львівщині стала Олена Старікова

24-річну велосипедистку Олену Старікову визнали кращою спортсменкою листопада на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Звання кращої спортсменки області у листопаді Олені Старіковій присвоїли, зважаючи на її професійні успіхи.

Так, у середині листопада львівська велогонщиця стала чемпіонкою Європи у гонці кейрін, а також виборола «бронзу» у командному та індивідуальному спринтах.

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Зазначимо, що у 2019 році Олену Старікову тричі визнавали кращою спортсменкою Львівської області. Торік вона стала дворазовою медалісткою чемпіонату Європи з велотреку в Апелдорні (Нідерланди).

Також минулого року на ІІ Європейських іграх у Мінську Старікова виборола «срібло» у дистанції 500 метрів із велотреку. А на 2-му етапі Кубка світу у Великій Британії в листопаді велогонщиця завоювала «бронзу» в спринті.

24-річна Олена Старікова є спортсменкою професійної жіночої команди Lviv cycling team, навчається у Львівській школі вищої спортивної майстерності та представляє Збройні сили України, зокрема Навчально-спортивну базу літніх видів спорту Міністерства оборони України.

Додамо, що на Львівщині щомісяця відзначають кращих спортсменів, зважаючи на їхні досягнення. Обирають їх під час голосування члени колегії управління фізичної культури та спорту ЛОДА та члени виконкому відділення НОК України у Львівській області.

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