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Львів’янка сала бронзовою призеркою Чемпіонату Європи з велоспорту

Ольга Денисяка

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У командному спринті киянка Любов Басова, волинянка Олександра Логвинюк і львів’янка Олена Старікова фінішували третіми, поступившись лише велосипедисткам з Росії та Великої Британії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

24-річну Олену Старікову тренує Євген Болібрух. Спортсменка навчається у Львівській школі вищої спортивної майстерності. Це вже не перша медаль Олени на континентальних змаганнях.

Чемпіонат Європи з велоспорту триває у болгарському Пловдиві. Львівщину на цих змаганнях у складі національної збірної представляє троє спортсменок. Сьогодні також бронзову медаль виборола 26-річна Тетяна Клімченко у гонці скретч.

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Як писав Львівський портал, у 2019 році Олена Старікова стала дворазовою медалісткою чемпіонату Європи з велотреку в Апелдорні (Нідерланди). Спортсменка здобула «срібло» в індивідуальному спринті та «бронзу» в гіті (гонці зі стартом із місця на 500 метрів).

Торік влітку на ІІ Європейських іграх, що проходили у Мінську, Старікова виборола «срібло» у дистанції 500 метрів із велотреку. А в листопаді велогонщиця завоювала «бронзу» в спринті на 2-му етапі Кубка світу у Великій Британії.

Відтак за значні досягнення Олену Старікову у 2019 році тричі визнавали кращою спортсменкою Львівської області.

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