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Олена Старікова втретє стала кращою спортсменкою місяця на Львівщині

Ольга Денисяка

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Найкращою спортсменкою листопада визнано майстра спорту України міжнародного класу з велоспорту Олену Старікову. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

 

Спортсменка завоювала бронзу в спринті на другому етапі Кубку світу, що відбувся 8-10 листопада у Великій Британії.

Слід зауважити, що цьогоріч Олена вже втретє удостоїна цього звання. Так, Старікова визнана кращою спортсменкою січня та жовтня. Минулого місяця вона стала дворазовою медалісткою чемпіонату Європи з велотреку в Апелдорні у Нідерландах, здобувши «срібло» в індивідуальному спринті та «бронзу» в гіті.

У червні велосипедистка на Європейських іграх виборола «срібло» у дистанції 500 метрів із велотреку, а в січні Олена Старікова стала володаркою Кубка світу.

Нагадаємо, що у січні 2019-го Олену Старікову визнали найкращою спортсменкою України.

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