Керівниця обласного лабцентру пояснила, чому зростає кількість позитивних ПЛР-тестів

Віднедавна Львівський обласний лабораторний центр перестав робити повторні ПЛР-тести, аби зафіксувати, що людина поборола коронавірус. Відтак тепер ПЛР-тестування роблять лише тим людям, які мають клінічні ознаки. Про це у коментарі Львівському порталу повідомила керівниця Львівського обласного лабораторного центру Наталія Іванченко.

Зазначимо, на Львівщині суттєво побільшало кількість проведених ПЛР-тестувань, а відсоток позитивних результатів стрімко росте і станом на 27 листопада досяг уже 50% добових досліджень. Також протягом минулої доби на Львівщині було проведено 784 ПЛР-тести, з яких 442 виявилися позитивними. Наталія Іванченко пояснює це тим, що зараз тестують лише осіб, що мають клінічні ознаки.

«Зараз тестують людей, які мають клінічіні ознаки захворювання. Тому цілком логічно, що відсоток виявлених зараз є вищим, ніж був раніше. Якщо раніше у загальний список обстежень потрапляли ті люди, які вже одужали, і люди, які хворі, то цей відсоток розсіювався. А тепер тестуються лише хворі люди. Тому це абсолютно логічно, що відсоток є вищим», – пояснює Наталія Іванченко.

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За її словами, на сьогодні ситуація з коронавірусом все ще є напруженою.

«Тому ситуація, на жаль, не стійка: триває пандемія у світі, і, зокрема, в Україні. Тому ми всі повинні максимально зібратися і уникати тих самих зустрічей на свята. А чим більше ми залишатимемося вдома, чим більше шансів у нас зберегти не лише своє здоров’я, а й здоров’я оточуючих», – додає керівниця обласного лабораторного центру.

Нагадаємо, нещодавно в уряді пообіцяли, що українці зможуть безкоштовно здавати ПЛР-тести у приватних лабораторіях.

У МОЗ говорили, що до кінця 2020 року в Україні робитимуть 75 тисяч ПЛР-тестів за добу. Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що близько 25% ПЛР-тестувань можуть бути хибними.

Найбільша кількість ПЛР-тестувань, які вдавалось за добу зробити на Львівщині, – 2274 дослідження.

Детальніше про те, як правильно підготуватись до проходження ПЛР-тесту, читайте за цим посиланням. Як здати тест, не виходячи з дому, можна дізнатися ТУТ.

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