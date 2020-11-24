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«Ситуація стабільно важка»: у ЛОДА розповіли про госпіталізацію хворих на коронавірус

Ольга Денисяка

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Станом на 24 листопада на Львівщині зберігається стабільно важка ситуація з госпіталізацією хворих на коронавірус. Відтак в області збільшують кількість ліжок у стаціонарах та розширюють кисневу мережу. Про це під час брифінгу у вівторок, 24 листопада, розповіла заступниця директора депаратменту охорони здоров’я ОДА Ірина Шурпяк, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Коронавірус виявили у 42 050 мешканців Львівщині. За останню добу COVID підтвердили у 771 нового хворого. Тим часом у стаціонарах перебувають 1885 хворих на коронавірусну інфекцію. З них 147 – в реанімації та 39 підключені до апаратів ШВЛ.

За словами заступниці директора депаратменту охорони здоров’я ОДА Ірини Шурпяк, у стаціонарах Львівської області виділили 3435 ліжок для хворих на COVID-19. Серед них 2105 ліжок вже мають доступ до кисневої мережі, тобто 61%.

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«Ситуація з госпіталізацією хворих на Львівщині є стабільно важкою, тому в області ведуться роботи з розширення кисневих точок. Станом на сьогодні маємо забезпеченість киснем – 61%, це досить непоганий показник», – пояснила Ірина Шурпяк.

Зазначимо, у МОЗ встановили, що показник забезпеченості киснем повинен становити мінімум 80% ліжок.

Раніше у ЛОДА пояснювали, що процес збільшення кисневої мережі лікарень затягується через брак підприємств, які виконують подібні роботи. На обладнання киснем 80% ліжок у стаціонарах піде кілька місяців.

На закупівлю і обладнання стаціонарів кисневими точками на рівні 80% Львівщина отримала із держбюджету додатково майже 51 млн грн.

Нагадаємо, госпіталізація хворих на коронавірус на Львівщині суттєво зросла на початку листопада. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 20 листопада він становить 55%.

Зважаючи на ситуацію з захворюваністю, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Поки мова йде про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

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