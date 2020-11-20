Стаціонари Львівщини заповнені хворими на коронавірус на 55%

Станом на ранок п’ятниці, 20 листопада, стаціонари у лікарнях Львівщини на 55% заповнені хворими на коронавірусну інфекцію. Про це 20 листопада під час брифінгу повідомив керівник Центру екстреної медицини Львівської області Андрій Васько, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, станом на сьогодні в стаціонарах Львівщини знаходиться 1900 осіб, які лікуються від коронавірусної інфекції. В реанімаційних відділеннях перебувають 155 осіб, до апаратів штучної вентиляції легень підключені 55 осіб.

Зазначимо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 17 листопада він становить 56,5%.

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Андрій Васько також зазначив, що кількість виїздів бригад швидкої медичної допомоги до хворих на COVID-19 та з підозрою на інфекцію досі є на високому рівні.

«Впродовж останніх декількох тижнів кількість виїздів бригад швидкої медичної допомоги до пацієнтів з коронавірусом та з підозрою залишається на достатньо високому рівні – це близько 100 випадків щодоби. З них близько 50-60 пацієнтів ми госпіталізовуємо. Наразі в області 22 медзаклади приймають таких пацієнтів», – повідомив Андрій Васько

За даними Львівської ОДА, найбільше пацієнтів перебуває у:

Лікарні швидкої медичної допомоги Львова – 260 Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 185 Центрі легеневого здоров’я – 158 Львівській обласній інфекційній лікарні – 149 Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 121 Стрийській міській лікарні – 116 8 міській клінічній лікарні Львова – 98 5 міській клінічній лікарні Львова – 97 1 міській клінічній лікарні Львова – 90 Стебницькій міській лікарні – 84 Рудківській лікарні – 70 у Пустомитівській центральній районній лікарні – 62 у Перемишлянській центральній районній лікарні – 60 Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні – 55 у Жидачівській центральній районній лікарні – 52 Сокальській центральній районній лікарні – 49 у Буській центральній районній лікарні – 46 Жовківській центральній районній лікарні – 44 у Самбірській центральній районній лікарні – 40 Обласній клінічній лікарні – 38 1-му пологовому будинку – 15 Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 9

Наразі 60% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Тим часом між 22 лікарнями, які лікують хворих на коронавірусну інфекцію, розподілили 50,9 млн грн на покращення та збільшення кисневої мережі.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

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