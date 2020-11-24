ОСТАННІ НОВИНИ

Львівщина встановила новий рекорд COVID: плюс 771 новий хворий

Наталя Дуляба

|

Станом на ранок вівторка, 24 листопада, коронавірус підтвердили у 42 050 мешканців Львівщини. За минулу добу виявили 771 нового хворого, що є абсолютним рекордом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

 

Так, станом на 24 листопада коронавірус на Львівщині підхопили вже 42 050 людей.

Протягом понеділка, 23 листопада, лабораторні центри провели 1566 ПЛР-тестів, із яких позитивним виявився 771. Серед усіх нових хворих 336 осіб – це львів’яни.

Реклама партнерів

У мерії кажуть, що черг у лабораторіях немає.

Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 1176 людей (+26 за останню добу). Побороти недугу зуміли 27 222 пацієнти (+348 за минулу добу).

У стаціонарах Львова лікуються 575 пацієнтів, 378 із яких мають підтверджений коронавірус. В реанімації – 37 осіб, до апаратів ШВЛ під’єнані 14 осіб.

Зараз у 8-ій міській клінічній лікарні є 98 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 89 пацієнтів, в лікарні швидкої медичної допомоги – 270 пацієнтів, у 5-ій міській лікарні – 98 пацієнтів, у 4-ій міській лікарні – 2 пацієнти, у 1-му пологовому будинку – 18 пацієнтів.

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 20 листопада він становить 55%.

Наразі 60% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

Як писав Львівський портал, з 14 листопада в Україні діє карантин вихідного дня. А з 21 листопада почали діяти штрафи за неносіння масок в громадських закладах та у транспорті.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Вічний мер. 14 років Садового у фото
Наталя ДУЛЯБА
Вічний мер. 14 років Садового у фото

Андрій Садовий вчетверте стане міським головою. За час трьох своїх каденцій мер відзначився і здобутками, і провалами. З...

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»
Анастасія ПИЖ
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» Пандем...

На межі... Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня
Ольга ДЕНИСЯКА
На межі... Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня

У вихідні залишаємось вдома, а кафе й розваги – під замком. Про таку нову реальність думають урядовці. Все через погірше...

Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список

До Львівської міської ради пройшли п'ять партій, які розділили між собою 64 депутатських мандати. Про це йдеться у прото...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...