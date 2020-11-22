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У компанії Moderna назвали ціну своєї вакцини проти COVID-19

Ольга Денисяка

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Вартість однієї дози вакцини проти коронавірусу американської компанії Moderna становитиме приблизно 25-37 доларів. Про це заявив глава Moderna Стефан Бансель у коментарі німецькій газеті Welt, пише hromadske.

 

За його словами, ліцензування вакцини, яка після закінчення клінічних досліджень показала майже 95% ефективності, може відбутися за кілька днів. Наразі фармкомпанія проводить переговори з Європейською комісією.

Усього ж Moderna планує виготовити 20 мільйонів доз власної вакцини до кінця року. Глава компанії зазначив, що ціна за дозу вакцини коливатиметься від 25 до 37 доларів (від 709 грн до 1050 грн) залежно від розміру замовлення.

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«Це справедлива ціна, враховуючи витрати на систему охорони здоров’я, коли людина серйозно хворіє на COVID-19», – сказав Бансель і додав, що фармкомпанія не зацікавлена в тому, щоб отримати від вакцин «максимальний прибуток».

Як повідомляв Львівський портал,  COVID-вакцина від виробника Moderna включена в глобальний механізм COVAX. Попередні результати дослідження цієї вакцини вказали на 95% ефективності попередження розвитку коронавірусу.

Напередодні COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусної хвороби на безплатній основі для 20% населення.

Нагадаємо, що проміжне дослідження іншої вакцини, Pfizer, демонструє її ефективність на понад 90%.

При цьому в Україні також працюють над створення вакцини від коронавірусу. Наприкінці жовтня Володимиру Зеленському представили результати доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19.

Раніше президент Володимир Зеленський пообіцяв мільйон доларів тому, хто винайде ефективну вакцину від COVID-19.

У МОЗ кажуть, що оригінальна українська вакцина від COVID-19 може з’явитися вже через рік. Також у міністерстві заявляють, що на виготовлення вітчизняної вакцини знадобиться приблизно 100-150 млн гривень.

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