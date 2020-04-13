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Зеленський обіцяє мільйон доларів за вакцину від COVID-19

Вероніка Рой

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Президент Володимир Зеленський пообіцяв один мільйон доларів українським академікам за розробку вакцини від коронавірусної інфекції.  Про це в інтерв’ю LB розповів заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

 

«Я вам відкрию секрет. Президент попросив мене, щоб я написав листи на наших академіків і пообіцяв, що якщо хтось винайде вакцину або ліки, то отримає, не знаю з якого фонду, мінімум мільйон доларів», – зазначив Віктор Ляшко.

На сьогодні вакцини від COVID-19 немає. Втім професорка Оксфордського університету Сара Гілберт, яка очолює групу вчених, що розробляє вакцину від коронавірусу, раніше заявляла про можливість створення вакцини від COVID-19 вже у вересні 2020 року. На це вона дає 80-відсоткову ймовірність.

Як писав Львівський портал, станом на ранок 13 квітня в Україні діагноз «коронавірус» підтвердився у 3 102 людей. Лідер за захворюваністю є Київ, далі йде Чернівецька область.

У Львівській області вже офіційно зафіксували 124 хворих на COVID-19, серед них є 5 смертельних випадків. Також шестеро хворих на COVID-19 в області встигли одужати.

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