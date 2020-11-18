Україні підтвердили безкоштовне надання вакцини від COVID-19 для частини населення

COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусної хвороби на безплатній основі для 20% населення. Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«Сьогодні стало відомо, що Україна, як одна з країн, яка включена в роботу глобального механізму COVAX має змогу отримати вакцини від коронавірусної хвороби у кількості доз, яка дорівнює 20% населення безкоштовно. Це означає, що близько 4 мільйони громадян України зможуть вакцинуватись у першій половині 2021 року за рахунок фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів та урядів інших країн», – написав Віктор Ляшко.

Він також уточнив, що йдеться про безоплатне надання Україні 8 мільйонів доз протикоронавірусної вакцини. Одній людині потрібно буде її вводити двічі, тому охоплення цією вакцинацією охопить 4 мільйони українців.

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Віктор Ляшко додав, що COVID-вакцина від виробника Moderna включена в глобальний механізм COVAX. Попередні результати дослідження цієї вакцини вказали на 95% ефективності попередження розвитку коронавірусу.

Нагадаємо, що проміжне дослідження іншої вакцини, Pfizer, демонструє її ефективність на понад 90%.

При цьому в Україні також працюють над створення вакцини від коронавірусу. Наприкінці жовтня Володимиру Зеленському представили результати доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19.

Раніше президент Володимир Зеленський пообіцяв мільйон доларів тому, хто винайде ефективну вакцину від COVID-19.

У МОЗ кажуть, що оригінальна українська вакцина від COVID-19 може з’явитися вже через рік. Також у міністерстві заявляють, що на виготовлення вітчизняної вакцини знадобиться приблизно 100-150 млн гривень.

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