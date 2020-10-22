Зеленський каже, що готовий випробувати на собі українську вакцину від коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський заявив, якщо українська вакцина від COVID-19 успішно пройде випробовування, він готовий випробувати її на собі. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Президент розповів, що унікальна українська вакцина від COVID-19 наразі проходить клінічні випробування (поки що не на людях). Фахівці працювали над препаратом близько шести місяців.

«Але, незважаючи на нашу українську вакцину, якщо у когось підтверджена вакцина буде раніше, ми будемо закуповувати у будь-якому випадку. Ми не чекатимемо нашої, але потім її теж додамо. Бо з COVID ми будемо боротись не один рік. Вакцина буде працювати багато років», – зазначив Зеленський.

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Тим часом у МОЗ зазначають, що на виготовлення української вакцини від коронавірусу знадобиться приблизно 100-150 млн гривень.

Зауважимо, що загалом в Україні підтверджено 322 879 випадків коронавірусу. Кількість підтверджених хворих за 21 жовтня в Україні перетнула позначку у 7 тисяч – це новий антирекорд.

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