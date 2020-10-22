На виготовлення української вакцини від COVID-19 треба до 150 мільйонів, – Степанов

На виготовлення української вакцини від коронавірусу знадобиться приблизно 100-150 млн гривень. Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу щодо української вакцини від COVID-19, повідомляє Укрінформ.

«Будуть зроблені розрахунки, я вважаю, що в повному обсязі з боку держави профінансується саме виготовлення цієї вакцини. І на цьому наполягає президент України. Це коштуватиме більше як 100-150 млн гривень», – сказав Степанов.

Він зазначив, що українська вакцина є оригінальною, і вона відрізняється від решти вакцин, які проходять зараз клінічні випробування.

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Раніше Львівський портал інформував, що президент України Володимир Зеленський анонсував виробництво української вакцини від коронавірусної інфекції. Її розробкою займалися більш як пів року. Нині вона проходить тестування.

Як відомо, дію адаптивного карантину в Україні продовжили до 31 грудня.

Загалом в Україні підтверджено 322 879 випадків коронавірусу. Кількість підтверджених хворих за 21 жовтня в Україні перетнула позначку у 7 тисяч – це новий антирекорд.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про погіршення в Україні ситуації з коронавірусом. Він закликав дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, адже недотримання їх призведе до того, що ситуація з поширенням коронавірусу може швидко вийти з-під контролю.

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