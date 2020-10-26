У МОЗ заявили, що українська вакцина від COVID-19 може з’явитися через рік

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що оригінальна українська вакцина від COVID-19 може з’явитися вже через рік. Про це він повідомив під час онлайн-брифінгу 26 жовтня, передає кореспондент Львівського порталу.

Її доклінічні дослідження тривали протягом шести місяців, починаючи з квітня.

«Вчені-молекулярні біологи провели плідну роботу по підбору оптимального числа епітопів, антигенів, щоб створити комбіновану вакцину і надійно забезпечити тривалий імунітет», – зазначив Максим Степанов.

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Міністр охорони здоров’я зауважив, що вчені отримали дуже стійкий результат щодо вироблення антитіл організмами тварин.

«Більше того, цей кандидат на вакцину показав повну нейтралізацію вірусу на живих клітинах людини», – наголосив посадовець.

При цьому Максим Степанов сказав, що попереду – ще дуже довгий шлях і проходження трьох фаз вже клінічних досліджень. Водночас він висловив сподівання, що вже через рік Україна може отримати свою вакцину від COVID-19.

«Нам треба пройти ще дуже великий шлях, щоб кандидат на вакцину став вакциною. Для цього потрібно пройти три фази клінічних досліджень. Зараз в Україні підбриється відповідне виробництво, де це може бути зроблено. Якщо наші очікування збудуться, і дійсно обраний виробник і шлях ми пройдемо нормально, то десь через рік можемо отримати оригінальну українську вакцину», – заявив очільник МОЗ.

Як відомо, 20 жовтня президенту Володимиру Зеленському представили результати доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19.

Тим часом у МОЗ зазначають, що на виготовлення української вакцини від коронавірусу знадобиться приблизно 100-150 млн гривень.

Нагадаємо, що станом на ранок 26 жовтня в Україні на коронавірус захворіло вже майже 349 тисяч людей.

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