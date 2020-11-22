Поліція перевіряє 8 повідомлень про виборчі порушення

У неділю, 22 листопада, проходить другий тур виборів на посаду голови Львівської ОТГ. З відкриттям дільниць поліцейські отримали 8 повідомлень про порушення виборчих дільниць. Про це інформує пресслужба Нацполіції Львівщини.

«Станом на 12.00 до поліції Львівщини надійшло 8 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства. За усіма повідомленнями проводяться перевірки», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські закликають мешканців Львівщини дотримуватись публічного порядку та карантинних обмежень, не порушувати виборче законодавство. У випадку, якщо ви стали очевидцем скоєння правопорушення – звертайтесь до правоохоронців або повідомляйте про це на оперативну лінію 102.

Реклама партнерів

Правоохоронці працюють у посиленому режимі – забезпечують охорону публічного порядку та дотримання законності, а також здійснюють цілодобову охорону виборчих комісій, аж до завершення підрахунку голосів, а також збереження та перевезення виборчих бюлетенів та протоколів.

Нагадаємо, за крісло мера Львова борються чинний мер Львова Андрій Садовий та нардеп Олег Синютка. У першому турі Садовий набрав 40,09% голосів виборців (91 131 голос), а Синютка – 31,1% (70 682).

Явка на місцевих виборах у Львові тоді склала менше 39%, тоді як на Львівщині – 43%.

Також додамо, що 18 листопада обидва кандидати взяли участь у дебатах. Зокрема, вони дискутували про досі не збудований сміттєпереробний завод, а також про незаконні забудови Львова.