Садовий VS Синютка. Львів’яни сьогодні обирають мера

У неділю, 22 листопада, у Львові стартує другий тур виборів голови Львівської ОТГ.

У другому турі за крісло мера змагаються чинний міський голова Андрій Садовий та колишній очільник Львівської ОДА Олег Синютка.

Нагадаємо, у першому турі Садовий набрав 40,09% голосів виборців (91 131 голос), а Синютка – 31,1% (70 682).

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Явка на місцевих виборах у Львові тоді склала менше 39%, тоді як на Львівщині – 43%.

Також додамо, що 18 листопада обидва кандидати взяли участь у дебатах. Зокрема, вони дискутували про досі не збудований сміттєпереробний завод, а також про незаконні забудови Львова.