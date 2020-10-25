ЦВК: явка виборців на Львівщині – 43%

Участь у місцевих виборах на Львівщині взяла менше, ніж половина виборців. За попередніми даними, явка склала понад 43%. Про це йдеться на сайті ЦВК.

Інформацію про активність виборців на Львівщині подали вже 77 зі 79 територіальних виборчих комісій. За попередніми даними, явка у Львівській області склала 43,74%.

Так, бюлетені отримали 811 470 жителів області, тоді як у списках виборців на Львівщині є 1,89 млн осіб.

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Зазначимо, що явка на виборах у Львові становить 38,6%. Найактивніше голосували мешканці Сихівського району.

Загалом по Україні явка на місцевих виборах склала 37%, цей показник є нижчим від виборів у 2015 році, участь у яких тоді взяли 46,6% виборців.

Водночас у ЦВК заявили, що явка цьогорічних виборів є «очікуваною і дещо закономірною», зважаючи на ситуацію з COVID-19.

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