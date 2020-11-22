Коронавірус на Львівщині: у шести районах не виявили нових хворих

На Львівщині станом на 22 листопада зафіксовано 40 879 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За останню добу жодного випадку не виявили у шести районах області та семи містах обласного значення. Про це повідомляє Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України.

Зазначається, що за попередню добу в заклади охорони здоров’я госпіталізовано 93 особи, на амбулаторне лікування скеровано – 443 особи. На стаціонарному лікуванні перебувають 1 861 особа, в реанімаційному відділенні – 148 осіб, на ШВЛ – 38 осіб.

Всього проведено 238457 лабораторних дослідження на виявлення коронавірусу методом ПЛР, за останню добу проведено 2 005 дослідження методом ПЛР.

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За минулу добу жодного випадку COVID-19 не виявили у Золочівському, Дрогобицькому, Жидачівському, Стрийському, Старосамбірському та Турківському районах. Також у містах: Дрогобич, Червоноград, Борислав, Трускавець, Новий Розділ, Стебник та Моршин.

Натомість найбільше хворих виявили у Пустомитівському Миколаївському та Яворівському районах.

COVID-19 виявили у:

м. Львів – 17 329 (+138) Пустомитівський район – 3602 (+82) Яворівський район – 2232 (+34) Жовківський район – 1988 (+31) Сокальський район – 1804 (+42) Миколаївський район – 1608 (+12) Городоцький район – 1165 (+17) м. Дрогобич – 1133 (0) Кам’янка-Бузький район – 925 (+9) Перемишлянський район – 948 (+8) м. Червоноград – 881 (0) Золочівський район – 777 (0) Дрогобицький район – 587 (0) Бродівський район – 572 (+11) Мостиський район – 590 (+11) Жидачівський район – 569 (0) Самбірський район – 507 (+14) м. Самбір – 471 (+24) м. Стрий – 423 (+10) Радехівський район – 435 (+21) Стрийський район – 410 (0) м. Борислав – 359 (+0) Буський район – 356 (+9) м. Трускавець – 241 (0) Сколівський район – 269 (0) м. Новий Розділ – 200 (0) Старосамбірський район – 173 (0) Турківський район – 124 (0) м. Стебник – 131 (0) м. Моршин – 43 (0)

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 20 листопада він становить 55%.

Наразі 60% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Тим часом між 22 лікарнями, які лікують хворих на коронавірусну інфекцію, розподілили 50,9 млн грн на покращення та збільшення кисневої мережі.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

Нагадаємо, з 14 листопада в Україні ввели карантин вихідного дня. Водночас з 21 листопада впровадили штрафи за неносіння масок у громадських закладах та транспорті.