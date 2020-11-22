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Для забезпечення правопорядку під час виборів на Львівщині залучено близько 2 тисяч правоохоронців

Соломія Головіна

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Правоохоронці Львівщини сьогодні, 22 листопада, працюють у посиленому режимі під час другого туру виборів голів Львівської та Дрогобицької ОТГ, а також депутата Великолюбінської селищної ради Городоцького району. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

До забезпечення публічного порядку, а також оперативного реагування на порушення законодавства, загалом залучені близько двох тисяч правоохоронців.

Публічний порядок спільно з співробітниками служб та підрозділів Головного управління Національної поліції у Львівській області забезпечують патрульні поліцейські, співробітники Управління поліції охорони Львівщини, Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також військовослужбовці Національної гвардії України.

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Створені додаткові слідчо-оперативні групи для належного реагування на повідомлення про порушення публічного порядку та виборчого законодавства, а також додаткові наряди вибухотехніків та кінологів для реагування на повідомлення про виявлення небезпечних чи підозрілих предметів. У посиленому режимі працює ситуаційний центр.

Поліцейські закликають громадян дотримуватись публічного порядку та карантинних обмежень, не порушувати виборче законодавство. У випадку, якщо ви стали очевидцем скоєння правопорушення, звертайтесь до правоохоронців або повідомляйте про це на оперативну лінію «102».

Нагадаємо, у другому турі за крісло голови Львівської ОТГ змагаються чинний міський голова Андрій Садовий та колишній очільник Львівської ОДА Олег Синютка.

У першому турі Садовий набрав 40,09% голосів виборців (91 131 голос), а Синютка – 31,1% (70 682).

Явка на місцевих виборах у Львові тоді склала менше 39%, тоді як на Львівщині – 43%.

Також додамо, що 18 листопада обидва кандидати взяли участь у дебатах. Зокрема, вони дискутували про досі не збудований сміттєпереробний завод, а також про незаконні забудови Львова.

Зауважимо, що 21 листопада правоохоронці перевіряли повідомлення про можливі фальсифікації під час другого туру виборів мера Львова.

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