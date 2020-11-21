Поліція перевіряє повідомлення про можливі фальсифікації під час другого туру виборів мера Львова

Поліцейські Львівщини перевіряють повідомлення про можливе порушення виборчого законодавства на окремих виборчих дільницях під час другого туру виборів голови Львівської ОТГ. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Інформація про підготовку до вчинення фальсифікацій на окремих виборчих дільницях надійшла правоохоронцям 21 листопада о 12:30 год.

Як вказав заявник, фальсифікації нібито будуть вчинені шляхом підміни бюлетенів для голосування.

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Правоохоронці спільно із представниками ТВК та ДВК проводять перевірку зазначеної у заяві інформації.

Вже перевірено дві із виборчих дільниць у Львові – інформація не підтвердилась. Перевірки тривають.

Нагадаємо, другий тур місцевих виборів у Львові призначили на 22 листопада. У ньому за посаду голови Львівської ОТГ змагатимуться чинний мер Андрій Садовий та нардеп, ексголова ЛОДА Олег Синютка.

У першому турі Садовий набрав 40,09% голосів виборців (91 131 голос), а Синютка – 31,1% (70 682).