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Поліція перевіряє повідомлення про можливі фальсифікації під час другого туру виборів мера Львова

Соломія Головіна

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Поліцейські Львівщини перевіряють повідомлення про можливе порушення виборчого законодавства на окремих виборчих дільницях під час другого туру виборів голови Львівської ОТГ. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Інформація про підготовку до вчинення фальсифікацій на окремих виборчих дільницях  надійшла правоохоронцям 21 листопада о 12:30 год.

Як вказав заявник, фальсифікації нібито будуть вчинені шляхом підміни бюлетенів для голосування.

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Правоохоронці спільно із представниками ТВК та ДВК проводять перевірку зазначеної у заяві інформації.

Вже перевірено дві із виборчих дільниць у Львові – інформація не підтвердилась. Перевірки тривають.

Нагадаємо, другий тур місцевих виборів у Львові призначили на 22 листопада. У ньому за посаду голови Львівської ОТГ змагатимуться чинний мер Андрій Садовий та нардеп, ексголова ЛОДА Олег Синютка.

У першому турі Садовий набрав 40,09% голосів виборців (91 131 голос), а Синютка – 31,1% (70 682).

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