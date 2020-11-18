Львівщина витратила на COVID-закупівлі понад 630 мільйонів

Із початку пандемії медзаклади і бюджетні установи Львівщини витратили на закупівлі для боротьби з COVID-19 понад 630 млн грн. Про це 18 листопада під час онлайн-брифінгу повідомив виконавчий директор ГО «Антикорупційний штаб» Сергій Миткалик, передає кореспондент Львівського порталу.

Як він додав, з цієї суми – 353 млн грн обласного бюджету, 184 млн грн міста Львова, 93 млн грн регіональних структурних підрозділів органів центральної влади.

Найбільше коштів на COVID-закупівлі витратили у квітні (122 млн грн) та жовтні (103 млн грн).

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«У квітні пандемія тільки розпочиналася, а тепер фіксується зростання кількості хворих, тому медзаклади почали активно витрачати кошти. Така динаміка спостерігається по всіх областях», – пояснив Сергій Миткалик.

ТОП-5 найбільших закупівель:

Львівський обласний центр екстреної меддопомоги та медицини катастроф – 36 млн грн за 16 реанімобілів;

ДП «Львіввугілля» – 15 млн грн за понад 400 тис. масок та фільтрів;

Центр легеневого здоров’я – 12 млн грн за кисневі маски, трубки та фільтри;

Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова – 10 млн грн за приліжкові монітори пацієнта;

Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова – 8 млн грн за 5 апаратів ШВЛ.

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Найбільшими замовниками у області стали такі медзаклади: Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова – 91 млн грн, Центр легеневого здоров’я – 63 млн грн, Львівський обласний центр екстреної меддопомоги та медицини катастроф – 59 млн грн, Львівська обласна інфекційна лікарня – 39 млн грн, Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи – 36 млн грн.

Додамо, що «Антикорупційний штаб» презентував карту коронавірусних закупівель – діджитал-інструмент, де можна побачити COVID-закупівлі будь-якої лікарні України, школи, університету тощо. Також карта дає можливість поскаржитися на корупцію в цих установах. Переглянути її можна за посиланням.

Як відомо, загалом на Львівщині коронавірус вже підтвердили у 38 577 осіб. Від ускладнень, спричинених COVID, померла 1094 людини, побороти недугу зуміли 25 105 пацієнтів.

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 17 листопада він становить 56,5%.

Наразі 60% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Тим часом між 22 лікарнями, які лікують хворих на коронавірусну інфекцію, розподілили 50,9 млн грн на покращення та збільшення кисневої мережі.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

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