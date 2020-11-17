Доля безвізу. Посол ЄС нагадав Україні про скандальне скасування е-декларацій

Глава представництва ЄС в Україні закликав українську владу, зокрема, парламент, до дій, для того, щоб українські зобов’язання перед ЄС були виконанні після рішення КСУ щодо антикорупційної інфраструктури. Про це європейський дипломат сказав під час виступу на онлайн-форумі коаліції «Реанімаційний пакет реформ» «Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса» у Києві в вівторок, передає «Європейська правда».

Дипломат нагадав, що Україна отримала безвіз з ЄС, оскільки свого часу належно виконала свої зобов’язання.

«Вірус не дає нам змоги найкраще скористатися безвізовим режимом, але він є величезним досягненням… Він є ознакою того, що ЄС виконує свої зобов’язання», – сказав дипломат.

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Він також нагадав, що з 2014 року Євросоюз мобілізував на підтримку України 15 млрд євро.

У контексті цього Маасікас заявив, що вже пройшло три тижні з моменту рішення Конституційного суду, який викликав застереження з боку міжнародних партнерів України.

«Деякі з зобов’язань України були поставлені під питання Конституційним судом. Тепер обрані лідери України, і це залежить більше від парламенту, мають подивитись в очі викликам і робити все необхідне, щоб відновлювати і декларації про доходи, і правову визначеність навколо НАБУ, щоб в цілому українські зобов’язання були виконані», – заявив посол Євросоюзу.

«Реформи треба продовжувати з абсолютно повною віддачею з боку політичного лідерства», – додав він.

У ЄС сподіваються, що Верховна рада швидко знайде «розумний вихід» з кризи, що виникла внаслідок скандального рішення Конституційного суду, і підтримують ідею Зеленського не обмежуватися питанням КС.

Комітет Європейського парламенту із закордонних справ раніше розкритикував Україну за недостатні зусилля із реформування судової влади та кволу боротьбу з олігархами.

Як писав Львівський портал, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства.

Відповідне рішення означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, скасування незаконного збагачення і конфіскації активів, набутих корупційним шляхом, скасування недостовірного декларування.

Таке подання у Конституційний Суд ініціювали 47 депутатів ОПЗЖ та «За майбутнє», серед них є й представники Львівщини. Із повним списком нардепів-ініціаторів можна ознайомитися за цим посиланням.

Через це рішення КС президент Володимир Зеленський терміново скликав РНБО, а українці вийшли на акції протесту. Тим часом у Євросоюзі вважають рішення Конституційного Суду підставою для призупинення безвізу.

Скандал довкола КС правоохоронці розцінили як замах на захоплення влади в Україні і відкрили кримінальну справу. Також у НАЗК заявили, що закриттям реєстрів КС заблокував призначення переможців місцевих виборів.

У відповідь на рішення КС Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного Суду, визнати його рішення про декларування «нікчемним» і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до закону «Про запобігання корупції».

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