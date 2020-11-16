На Львівщині під час карантину вихідного дня правоохоронці закрили понад 650 закладів

На Львівщині під час карантину вихідного дня (від 00:00 год. 14 листопада до 00:00 год. 16 листопада) правоохоронці припинили роботу 664 суб’єктів підприємницької діяльності, які попри заборону працювали. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Зазначається, що загалом було складено 133 адмінпротоколи про порушення карантину.

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«Загалом на вихідні у Львові та в області працювало 203 рейдових групи – правоохоронці виявляли та реагували на усі повідомлення про порушення вимог «карантину вихідного дня», запровадженого урядом України до кінця листопада, проводили профілактичну та роз’яснювальну роботу з громадянами та керівниками суб’єктів господарської діяльності», – розповів заступник начальника ГУ НП у Львівській області капітан поліції Дмитро Міхалець.

Поліцейські припинили роботу 664 закладів, які працювали всупереч вимог постанови уряду.

«Правоохоронці проводили з порушниками профілактичні бесіди і, у випадках, коли керівники суб’єктів господарювання відмовлялись припинити правопорушення, притягували їх до передбаченої законодавством відповідальності», – зазначив Дмитро Міхалець.

Так, щодо порушників були складені адмінпротоколи за ст.44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема:

кінотеатр – 1;

заклади громадського харчування – 71;

суб’єкти господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення – 58;

перевізники – 3.

Санкція статті передбачає покарання: штраф на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних доходів громадян (17-34 тис. грн.) та на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34-170 тис. грн).

Нагадаємо, карантин вихідного дня в Україні ввели з 14 листопада. Протягом суботи-неділі працювати можуть виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправки. Натомість ресторани, кафе та інші заклади харчування повинні працювати виключно на виніс, а розважальні заклади взагалі повинні зупинити свою роботу на вихідних.

Водночас у ЛОДА наголосили, що підприємців, які не будуть дотримуватися карантину вихідного дня, штрафуватимуть.

Проти карантину вихідного дня у Львові виступили не лише ресторатори, які вийшли на масові акції протесту, а й Львівська міськрада. У мерії кажуть, що такий карантин може знищити бізнес, тому вирішили обійти заборону, зробивши суботу та неділю робочими днями.

Як писав Львівський портал, за перші два дні карантину вихідного дня Львівщина стала лідером в Україні за кількістю порушень. За даними Нацполіції, протягом 14 листопада на Львівщині поліцейські закрили 248 закладів, котрі працювали попри введені обмеження, а також оштрафували 54 підприємців.

Детальніше про те, що думають відомі львівські ресторатори про карантин вихідного дня, чим він загрожує закладам харчування, читайте у статті за цим посиланням.

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