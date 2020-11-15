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Львівщина – лідер в Україні за кількістю порушень під час карантину у суботу

Вероніка Рой

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Львівщина стала лідером в Україні за кількістю порушень карантину вихідного дня у суботу, 14 листопада. В області зафіксували майже 400 порушень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Нацполіції України.

 

Загалом протягом суботи правоохоронці зафіксували 1029 повідомлень, які пов’язані з порушенням карантинних заходів. По усій Україні працювали 1542 рейдові групи, які перевірили понад 17 тисяч закладів.

У результаті припинено роботу 1355 закладів, діяльність яких забороняється у вихідні дні:

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  • 891  закладів сфери торговельного і побутового обслуговування населення,
  • 416  закладів громадського харчування,
  • 21 дискотек та нічних клубів,
  • 18  спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів,
  • 6 торгівельно-розважальних центрів,
  • 3 заклади, що надають послуги з розміщення осіб (крім готелів).

Найбільше порушень зафіксовано у Львівській області – 390, у Дніпропетровській – 209, у Черкаській – 128, у місті Києві – 121, у Київській – 84 та у Тернопільській – 74.

За виявленими порушеннями складено 990 адміністративних протоколів передбачених ст. 44-3 ( Порушення правил щодо карантину) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 9 кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, з 14 листопада по усій Україні діє карантин вихідного дня. Протягом цих двох днів працюватимуть виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, ветеринарні аптеки, автозаправні станції. Натомість на цей період мають припинити роботу ресторани, кафе або інші заклади харчування – виключно на винісУ ЛОДА наголосили, що підприємців, які не дотримуються карантину вихідного дня, штрафуватимуть. 

Проте у Львівській міській раді кажуть, що такий карантин вихідного дня може просто знищити бізнес. Тож вирішили обійти локдаун вихідного дня, зробивши суботу та неділю робочими днями.

За даними Нацполіції Львівщини, аротягом суботи, 14 листопада, на Львівщині поліцейські закрили 248 закладів, котрі працювали, попри запроваджений уряд карантин вихідного дня, а також оштрафували 54 підприємців.

Як виглядав карантин вихідного дня у Львові, дивіться за посиланням.

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