ОСТАННІ НОВИНИ

У МОН попередили, що цьогоріч зима для України буде важкою через COVID

Ольга Денисяка

|

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що зима буде дуже важкою для України через коронавірусну хворобу COVID-19. Головним завданням буде мінімізація людських жертв. Про це він сказав під час брифінгу 13 листопада, передає Львівський портал.

 

«Цьогорічна зима буде достатньо важкою для України з точки зору епідемічної ситуації. Головне завдання, яке наразі стоїть перед державою, – пройти пандемію з найменшими людськими втратами», – зазначив Степанов.

Також міністр зауважив, що посилення карантинних обмежень – не популярне, але життєво необхідне рішення.

Реклама партнерів

 

«Запровадження карантину вихідного дня дозволить зменшити кількість соціальних контактів і у такий спосіб уповільнити розповсюдження коронавірусної хвороби. Уже з 14 листопада щосуботи та щонеділі в країні будуть працювати лише транспорт, продовольчі магазини, автозаправки, аптеки (зокрема ветеринарні). Крім цього, на території всієї  України запроваджений «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки», – додав очільник МОЗу.

Нагадаємо, раніше у МОЗ заявили, що, зважаючи на темпи поширення COVID-19, найкращий варіант для України – це повний локдаун. Втім держава не може собі цього дозволити. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також запевнив, що запроваджувати «тотальний локдаун» на всій території України наразі не будуть.

11 листопада Кабмін вирішив запровадити в Україні карантин вихідного дня. Він почне діяти в вже з 14-15 листопада. Обмеження будуть діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Відтак, вся Україна опинилася у «помаранчевій зоні». За рішенням Уряду, адаптивний карантин скасовано. Раніше територія України поділялася на чотири зони карантину: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону».

Детальніше про те, що таке карантин вихідного дня та, які загрози він несе для готельно-ресторанного бізнесу читайте у матеріалі Львівського порталу: «На межі…Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня».

Також найбільші мережі кінотеатрів в Україні заявили, що карантин вихідного дня завдасть непоправних наслідків для кіноіндустрії: в результаті банкрутства в Україні можуть закритись майже всі кінотеатри.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»
Анастасія ПИЖ
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» Пандем...

На межі... Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня
Ольга ДЕНИСЯКА
На межі... Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня

У вихідні залишаємось вдома, а кафе й розваги – під замком. Про таку нову реальність думають урядовці. Все через погірше...

Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список

До Львівської міської ради пройшли п'ять партій, які розділили між собою 64 депутатських мандати. Про це йдеться у прото...

На Львівщині готують VIP-снайперів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На Львівщині готують VIP-снайперів

VIP-снайпер – це той, хто «полює» на відстані до 5 кілометрів і може тиждень перебувати у засідці. До цього портрету слі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...