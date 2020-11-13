У МОН попередили, що цьогоріч зима для України буде важкою через COVID

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що зима буде дуже важкою для України через коронавірусну хворобу COVID-19. Головним завданням буде мінімізація людських жертв. Про це він сказав під час брифінгу 13 листопада, передає Львівський портал.

«Цьогорічна зима буде достатньо важкою для України з точки зору епідемічної ситуації. Головне завдання, яке наразі стоїть перед державою, – пройти пандемію з найменшими людськими втратами», – зазначив Степанов.

Також міністр зауважив, що посилення карантинних обмежень – не популярне, але життєво необхідне рішення.

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«Запровадження карантину вихідного дня дозволить зменшити кількість соціальних контактів і у такий спосіб уповільнити розповсюдження коронавірусної хвороби. Уже з 14 листопада щосуботи та щонеділі в країні будуть працювати лише транспорт, продовольчі магазини, автозаправки, аптеки (зокрема ветеринарні). Крім цього, на території всієї України запроваджений «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки», – додав очільник МОЗу.

Нагадаємо, раніше у МОЗ заявили, що, зважаючи на темпи поширення COVID-19, найкращий варіант для України – це повний локдаун. Втім держава не може собі цього дозволити. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також запевнив, що запроваджувати «тотальний локдаун» на всій території України наразі не будуть.

11 листопада Кабмін вирішив запровадити в Україні карантин вихідного дня. Він почне діяти в вже з 14-15 листопада. Обмеження будуть діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Відтак, вся Україна опинилася у «помаранчевій зоні». За рішенням Уряду, адаптивний карантин скасовано. Раніше територія України поділялася на чотири зони карантину: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону».

Детальніше про те, що таке карантин вихідного дня та, які загрози він несе для готельно-ресторанного бізнесу читайте у матеріалі Львівського порталу: «На межі…Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня».

Також найбільші мережі кінотеатрів в Україні заявили, що карантин вихідного дня завдасть непоправних наслідків для кіноіндустрії: в результаті банкрутства в Україні можуть закритись майже всі кінотеатри.

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