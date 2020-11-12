Банкрутство та закриття: куди приведе кіноіндустрію карантин вихідного дня

Карантин вихідного дня завдасть непоправних наслідків для кіноіндустрії: в результаті банкрутства в Україні можуть закритись майже всі кінотеатри. Мережа кінотеатрів «Планета кіно» вже готується до можливого закриття всіх своїх закладів та звільнення співробітників. В мережі «Мультиплекс» також заявили, що через таке рішення влади багато кінотеатрів можуть збанкрутувати і є ризик взагалі втратити цю індустрію. Про це у коментарі Львівському порталу повідомили директор кінотеатрів «Планета кіно» у Львові Оксана Хвальова та CEO мережі «Мультиплекс-Холдинг» Роман Романчук.

За словами директора кінотеатрів «Планета кіно» у Львові Оксани Хвальової, кінотеатри можуть закритись, оскільки до 80% доходу вони заробляють саме у вихідні. Наразі у мережі прийняли рішення, що «Планета кіно» попрацює тиждень, після цього, ймовірно, буде змушена закрити всі кінотеатри і звільнити 500 співробітників. Зокрема, у Львові – більше 100.

«Ні для кого не секрет, що більшу частину доходу, а саме – 80% кінотеатри заробляли у вихідні дні. Зараз у компанії прийняли рішення попрацювати тиждень, можливо два, щоб подивитись, як зміниться відвідуваність. Проте, ми серйозно готуємось до закриття. Оскільки рішення про запровадження карантину вихідного дня позбавить нас можливості заробити кошти на зарплати працівникам та оплату оренди», – розповідає Оксана Хвальова.

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Також вона зауважила, що через карантин вихідного дня у Львові без роботи залишаться не лише 100 людей, які безпосередньо працюють у мережі, а й представники інших галузей, що з пов’язані кінотеатрами – постачальники товарів та рекламодавці.

«Треба розглядати не лише людей, які безпосередньо оформлені у нас на роботу, а й постачальників. Якщо компанія перестане возити продукцію, то торговий представник, який цим займався, також буде без роботи. Мережу обслуговують компанії, що займаються вентиляцією, клінінгом, ароматизацією та іншими послугами. Від цього доведеться відмовитись і компанії залишаться без заробітку, а люди без роботи», – пояснює директор мережі кінотеатрів.

Оксана Хвальова додала, що через пандемію кінотеатри працюють у дуже скрутних умовах. Навіть після послаблення карантину ситуація не покращилась – з липня мережа заробляє 20-24% від аналогічного періоду минулого року. Проте компанія намагається втримати людей до останнього: за час карантину звільнили лише 12 людей у двох кінотеатрах, тобто це 10-15% від усіх працівників.

СЕО мережі кінотеатрів «Мультиплекс-Холдинг» Роман Романчук переконаний, що через карантин вихідного дня кінотеатри залишаться без 70% доходу. Такі жорсткі рішення влади призведуть до банкрутства багатьох кінотеатрів, а також є ризик взагалі втратити цю індустрію.

«У зв’язку з карантином вихідного дня ми втратимо 70% наших прибутків. Ми з розумінням ставимося до карантинних мір та повністю їх виконуємо, проте через такі жорсткі дії влади, ми ризикуємо втратити цілу індустрію. Введення карантину вихідного дня призведе до банкрутства багатьох кінотеатрів. Це відбувається вже зараз і набере ще більших обертів», – повідомив Роман Романчук.

Головний виконавчий директор мережі підсумував, що сьогодні ситуація з кінотеатрами критична. Через весняний локдаун індустрія зазнала значних збитків і лише у вересні мережа «Мультиплекс» змогла вийти у відносний нуль. Проте новий карантин завдасть ще один удар по вже ослабленій індустрії.

Нагадаємо, раніше у МОЗ заявили, що, зважаючи на темпи поширення COVID-19, найкращий варіант для України – це повний локдаун. Втім держава не може собі цього дозволити. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також запевнив, що запроваджувати «тотальний локдаун» на всій території України наразі не будуть.

11 листопада Кабмін вирішив запровадити в Україні карантин вихідного дня. Він почне діяти в вже з 14-15 листопада. Обмеження будуть діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Відтак, вся Україна опинилася у «помаранчевій зоні». За рішенням Уряду, адаптивний карантин скасовано. Раніше територія України поділялася на чотири зони карантину: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону». Зокрема, за останнім поділом всі регіони стали «помаранчевими» або «червоними».

Детальніше про те, що таке карантин вихідного дня та, які загрози він несе для готельно-ресторанного бізнесу читайте у матеріалі Львівського порталу: «На межі…Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня».

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