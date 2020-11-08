Україні потрібен повний локдаун, але ми не можемо собі цього дозволити, – Степанов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов каже, що, зважаючи на темпи поширення COVID-19, найкращий варіант для України – це повний локдаун. Втім держава не може собі цього дозволити. Про це він заявив в інтерв’ю НВ.

Максим Степанов відзначив, що коронавірус в Україні поширюється «ураганними темпами».

Коли добова кількість заражень сягне 15-20 тисяч, то лікарні будуть заповнені на 100%. При цьому міністр наголосив, що до таких цифр Україна може дійти вже до 1 грудня.

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«Найкращий сценарій – це повний локдаун: все заборонити, повністю розірвати ланцюг передачі хвороби мінімум на 21 день. Тому що максимальний інкубаційний період – 21 день», – сказав він.

Водночас Максим Степанов зауважив, що Україна не може дозволити собі введення повного локдауну.

«За повного локдауну люди будуть втрачати роботу, людям елементарно не буде за що купувати навіть продукти харчування. Ми не можемо зараз собі дозволити того, що було навесні», – наголосив міністр.

Також Степанов додав, що в Україні планують посилити карантин. Зараз в уряді напрацьовують механізм жорсткого карантину вихідного дня, коли максимально обмежать роботу кафе, ресторанів, розважальних закладів. Проте обмежень у роботі громадського транспорту не буде.

Як писав Львівський портал, у МОЗ уже заявили, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної.

7 листопада коронавірус встановив абсолютний рекорд в Україні: за добу виявили 10 746 нових хворих.

Нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запроваджувати «тотальний локдаун» на всій території України наразі не будуть, але Кабмін посилить карантинні обмеження, якщо ситуація з COVID-19 погіршиться.

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