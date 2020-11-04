Через COVID-19 Польща посилює карантин, в Україні ще думають

Після рекордної кількості нових хворих за добу Польща вирішила ввести жорсткіші обмеження. Тим часом уряд України наразі не збирається суттєво посилювати карантин. Про це повідомляє Львівський портал.

Як пише УП, 3 листопада в Польщі зафіксували рекордну кількість інфікувань коронавірусом за весь час пандемії – 24 692 випадки. Через це у всій країні вводять жорсткіші обмеження, які діятимуть з 7 по 29 листопада.

Учні 1-3 класів переходять на онлайн-навчання, для старшокласників дистанційне навчання продовжують до кінця листопада.

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Кінотеатри, театри, галереї та установи культури будуть закриті. Готелі будуть приймати тільки гостей, які перебувають у відрядженні.

У торгових центрах будуть закриті більшість магазинів, працюватимуть тільки продуктові магазини, аптеки і пункти обслуговування. У магазинах площею менше ніж 100 кв м допускатиметься один покупець на 10 кв м, в більших магазинах – один покупець на 15 кв м.

Тим часом в Україні теж фіксують рекордні показники захворюваності. За останню добу коронавірус діагностували у 9524 людей.

Під час засідання уряду 4 листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запроваджувати «тотальний локдаун» на всій території України наразі не будуть, але Кабмін посилить карантинні обмеження, якщо ситуація з COVID-19 погіршиться.

Водночас ЗМІ, посилаючись на джерела в Офісі президента та в уряді, напередодні писали про намір посилити карантин в Україні з наступного тижня. За даними журналістів, влада розглядає різні варіанти: від «карантину вихідного дня» до запровадження комендантської години та штрафів за її порушення.

Як писав Львівський портал, станом на 4 листопада коронавірусом в Україні загалом заразились 420 617 людей. Від ускладнень, спричинених хворою, померла 7731 особа. Побороли недугу 176 404 хворих.

У МОЗ уже заявили, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної. Громадян вкотре закликали дотримуватись карантинних обмежень, обов’язково носити маску, дотримуватись соціальної дистанції, ретельно мити або хоча б дезінфікувати руки, а при можливості взагалі уникати місць масового скупчення людей.

Адаптивний карантин в Україні продовжили щонайменше до 31 грудня.

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