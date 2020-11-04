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Через COVID-19 Польща посилює карантин, в Україні ще думають

Наталя Дуляба

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Після рекордної кількості нових хворих за добу Польща вирішила ввести жорсткіші обмеження. Тим часом уряд України наразі не збирається суттєво посилювати карантин. Про це повідомляє Львівський портал.

 

Як пише УП, 3 листопада в Польщі зафіксували рекордну кількість інфікувань коронавірусом за весь час пандемії – 24 692 випадки. Через це у всій країні вводять жорсткіші обмеження, які діятимуть з 7 по 29 листопада.

Учні 1-3 класів переходять на онлайн-навчання, для старшокласників дистанційне навчання продовжують до кінця листопада.

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Кінотеатри, театри, галереї та установи культури будуть закриті. Готелі будуть приймати тільки гостей, які перебувають у відрядженні.

У торгових центрах будуть закриті більшість магазинів, працюватимуть тільки продуктові магазини, аптеки і пункти обслуговування. У магазинах площею менше ніж 100 кв м допускатиметься один покупець на 10 кв м, в більших магазинах – один покупець на 15 кв м.

Тим часом в Україні теж фіксують рекордні показники захворюваності. За останню добу коронавірус діагностували у 9524 людей.

Під час засідання уряду 4 листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запроваджувати «тотальний локдаун» на всій території України наразі не будуть, але Кабмін посилить карантинні обмеження, якщо ситуація з COVID-19 погіршиться.

Водночас ЗМІ, посилаючись на джерела в Офісі президента та в уряді, напередодні писали про намір посилити карантин в Україні з наступного тижня. За даними журналістів, влада розглядає різні варіанти: від «карантину вихідного дня» до запровадження комендантської години та штрафів за її порушення.

Як писав Львівський портал, станом на 4 листопада коронавірусом в Україні загалом заразились 420 617 людей. Від ускладнень, спричинених хворою, померла 7731 особа. Побороли недугу 176 404 хворих.

У МОЗ уже заявили, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної. Громадян вкотре закликали дотримуватись карантинних обмежень, обов’язково носити маску, дотримуватись соціальної дистанції, ретельно мити або хоча б дезінфікувати руки, а при можливості взагалі уникати місць масового скупчення людей.

Адаптивний карантин в Україні продовжили щонайменше до 31 грудня.

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