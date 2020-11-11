Вся Україна – «помаранчева»: адаптивний карантин скасовано

В Україні вирішили відмовитися від адаптивного карантину та запровадити обмеження помаранчевого рівня небезпеки на всій території держави. Відповідне рішення уряд прийняв сьогодні, 11 листопада, на засіданні, передає Главком.

Забороняють масові заходи за участю більше 20 осіб, заповненість більше 50% місць у театрах та кінотеатрах, громадському транспорті. Заборона дискотек, закладів харчування з організацією дозвілля, роботу після 22:00 до 7:00 ресторанів і кафе; планових госпіталізацій.

При цьому повністю забороняється проведення дискотек, робота нічних клубів та розважальних закладів, діяльність закладів громадського харчування із організацією дозвілля – ресторанів, кафе, барів, закусочних.

Реклама партнерів

Під забороною і перевезення пасажирів громадським транспортом на міських, приміських, внутрішньообласних, міжобласних маршрутах у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу.

Заборонено роботу після 22 до 7:00 кафе і ресторанів, крім адресної доставки та замовлення на винос.

Розміщення відвідувачів в закладах громадського харчування можливо лише на відстані менше 2 метрів між місцями для сидіння за сусідніми столиками і більше 4 осіб за столом без урахування дітей у віці до 18 років.

Крім того, відвідувачі повинні заходити в заклад і пересуватися по ньому з одягненими засобами індивідуального захисту, які прикривають рот і ніс.

Також вводиться час для пенсіонерів. Він буде діяти з 10:00 до 12:00 на об’єктах торгівлі, в органах влади тощо.

Нагадаємо, раніше територія України поділялася на чотири зони карантину: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону». Зокрема, за останнім поділом всі регіони стали «помаранчевими» або «червоними».

Також додамо, що Кабмін під час засідання 11 листопада запровадив карантин вихідного дня, який почне діяти вже з 14 листопада.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.