Бізнес отримає компенсації за карантин вихідного дня, – Немчінов

У Кабміні обіцяють підтримати бізнес та працівників, які залишилися без заробітку на вихідних, зокрема, обіцяють здійснювати виплати людям, які офіційно працюють і через карантин вихідного дня будуть позбавлені роботи в суботу та неділю. Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає УП.
Немчінов повідомив, що він звернувся до Торгово-промислової палати для того, щоб випадок був визнаний форсмажорним, і люди, які здають в оренду приміщення або беруть, могли скористатися правом для компенсації.
«Друге питання – це виплати людям, які офіційно працюють і через карантин вихідного дня будуть позбавлені роботи в суботу та неділю. Це доплати, які проводилися підприємцям, зокрема і під час першого локдауну. Люди повинні бути офіційно оформлені, за них повинні отримувати компенсацію їхні роботодавці, які їм виплачують гроші», – розповів міністр.
За його словами, найчастіше, люди, які хочуть компенсацію, працюють неофіційно, але правила повинні бути для всіх однакові.
Зазначається, що також Кабмін внесе зміни до програми доступного кредитування «5-7-9»: підприємці зможуть переоформити кредит або отримати безвідсоткові «канікули».
«Ми сподіваємося, що цей період (карантину вихідного дня, – ред.) буде короткий і не доведеться вдаватися до більш суворих заходів. Але якщо не буде в повному обсязі реалізований карантин вихідного дня, на жаль, ми рано чи пізно прийдемо до повного локдауну.
Буде окрема комунікація з міськими головами, особливо з тими, хто йде на другий тур виборів, щоб робити політику не на акціях протесту проти карантину вихідного дня, а демонструвати своїм виборцям приміщення в лікарнях», – додав Немчінов.
Нагадаємо, раніше у МОЗ заявили, що, зважаючи на темпи поширення COVID-19, найкращий варіант для України – це повний локдаун. Втім держава не може собі цього дозволити. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також запевнив, що запроваджувати «тотальний локдаун» на всій території України наразі не будуть.
11 листопада Кабмін вирішив запровадити в Україні карантин вихідного дня. Він почне діяти в вже з 14-15 листопада. Обмеження будуть діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.
Відтак, вся Україна опинилася у «помаранчевій зоні». За рішенням Уряду, адаптивний карантин скасовано. Раніше територія України поділялася на чотири зони карантину: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону».
Детальніше про те, що таке карантин вихідного дня та, які загрози він несе для готельно-ресторанного бізнесу читайте у матеріалі Львівського порталу: «На межі…Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня».
Також найбільші мережі кінотеатрів в Україні заявили, що карантин вихідного дня завдасть непоправних наслідків для кіноіндустрії: в результаті банкрутства в Україні можуть закритись майже всі кінотеатри.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Ольга Денисяка