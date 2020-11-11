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Скляна «шпаківня» вілли Бачевських: суд скасував штраф міськради Львова

Вероніка Рой

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У вівторок, 10 листопада, суд скасував штраф Львівської міської ради за незаконну скляну прибудову вілли Бачевських, що на вул. Вітовського, 35-А. Про це у Facebook повідомив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

 

Мова йде про незаконну скляну прибудову вілли Бачевських, через яку на власників будівлі міськрада Львова наклала штраф у розмірі 170 тисяч гривень. Суд у цій справі тривав понад рік. Втім у результаті суд скасував постанову про штраф мерії, а також зобов’язав заступника міського голови з питань розвитку Андрія Москаленко сплатити видатки по суду з власної зарплати.

«Та сама справа, де я наклав штраф за руйнування пам’ятки архітектури вілли Бачевських через те, що добудували незаконну «шпаківню» до неї  За рік часу змінювалась суть позову. Ми на все мали докази. І ось остання їхня зміна позову – що «якось не так наклали штраф». І ми на це надали всі документи і відеодокази засідання адмін комісії. І ось сьогодні апогей. Суддя оголошує рішення, що  постанову про штраф скасувати. А всі видатки по суду тим руйнівниками пам’ятки архітектури я маю компенсувати з власної зарплати», – написав Андрій Москаленко.

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Він додав, що Львівська міська рада подаватиме апеляцію.

Власником вілли Бачевських є приватне підприємство «Кас Консалтинг». Вперше за самовільні роботи на віллі його оштрафували у серпні 2018 року. Тоді за перефарбовування будівлі із бежевого у сірий колір без жодних дозволів та заміну вікон на компанію збирались накласти максимальний штраф – 170 тисяч гривень. Однак представники фірми запевнили посадовців мерії, що оформлять всі необхідні документи і перефарбують віллу у первинний колір. Тому штраф зменшили вдесятеро – до 1700 гривень. Цей штраф підприємство сплатило.

Згодом, у листопаді 2018 року, на віллі Бачевських незаконно встановили скляну прибудову. Через це міське управління охорони історичного середовища навіть зверталось у поліцію, однак жодної відповіді так і не отримало.

Через цю самовільну прибудову адміністративна комісія при виконкомі міської ради Львова вдруге оштрафувала власника вілли Бачевських у березні 2019-го. За самобуд на пам’ятці архітектури місцевого значення «Кас Консалтинг» мало сплатити 170 тисяч гривень.

Через цей приватне підприємство «Кас Консалтинг» подало в суд на міську раду Львова. Згодом у компанії заявили, що вілла Бачевських не є пам’яткою архітектури, а потім взагалі оголосили намір укласти з Львівською міськрадою мирову угоду. Однак Андрій Москаленко зауважив, що сплата 170 тисяч гривень штрафу все ще є актуальною.

Як писав Львівський портал, віллу Бачевських купило приватне підприємство «Кас Консалтинг» у 2016 році. Відтоді воно й розпочало реконструкцію, не маючи на це жодних дозволів.

Про те, що роботи у пам’ятці відбуваються незаконно, неодноразово говорили у міськраді Львова. А минулого року під час презентації проекту реконструкції вілли представник «Кас Консалтингу» Орест Вишневський визнав, що роботи проводили без необхідних дозвільних документів і додав, що припиняти їх не будуть.

На території вілли Бачевських навіть хотіли будувати житло. Втім восени 2018 року міська рада Львова таку ідею відхилила.

Цьогоріч у лютому скляну прибудову на Віллі Бачевських демонтували. Згодом у будівлю зайде новий орендар: свій офіс тут облаштує Приватбанк.

Додамо, що віллу Бачевських у Львові звели у 1924 році. У міжвоєнний час у цьому будинку жив власник лікеро-горілчаної фабрики Стефан Бачевський. За Польщі тут також розміщувався почесний консулят Австрії, в часи СРСР – дитячий садок. У 2017 році віллу Бачевських продали.

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